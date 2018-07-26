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Ankara Haberleri: Kınacı: Yeni mahallelerde altyapı yetersiz

ANKARA HABERLERİ

Kınacı: Yeni mahallelerde altyapı yetersiz

Hürriyet Haber
26.07.2018 - 09:20Son Güncelleme :

ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, ‘Muhtarlar Buluşması’ toplantıları kapsamında 25 ilçede yaklaşık bin 400 muhtarla bir araya geldi.

Hürriyet Haber

Kınacı, tüm ilçeleri tek tek gezerek düzenlenen ‘Muhtarla Buluşma’ toplantılarının sonuncusunu Mamak İlçesi muhtarlarıyla tamamladıklarını söyledi. Toplantıların büyük bir çoğunluğuna ilçe belediye başkanı ile kaymakamlarında katıldığını ifade eden Kınacı, ASKİ bölge temsilcileri ile ilgili bürokratların da hazır bulunduğu toplantıların her iki taraf içinde oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

PANSUMAN DEĞİL BÜTÜNCÜL ÇÖZÜM

Muhtarlarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde oldukça önemli çıktılar elde ettiklerini ifade eden Kınacı, altyapının birçok bölgede yenilenmesi gerektiğini, altyapıyı yenilerken pansuman çözümlerle değil, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını bir bütün olarak ele alıp entegre bir şekilde çözüme kavuşturacaklarına vurgu yaparak, şöyle konuştu: “Yeni kurulan mahallerde yeterli altyapı yok. Eski mahallelerde ise 50-60’lı yıllara dayanan altyapı sistemi var. Bu mahalleler inşa edilirken, 2-3 katlı evler vardı. Şimdi ise 10-12 katlı veya daha yüksek katlı binalar var. Yani nüfus yoğunluğu da 4-5 kat artmış durumda. Haliyle hem altyapı eskidiği için hem de artan nüfustan dolayı kapasitesi yetersiz kalarak, bugünkü nüfusa hizmet edemiyor.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kınacı: Yeni mahallelerde altyapı yetersiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Temmuz 2018 tarihinde saat 09 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kınacı: Yeni mahallelerde altyapı yetersiz haberi güncellenecektir.

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