Arzu’nun yeteneği kalbinin sesinde gizli

Doğuştan işitme ve konuşma engeli olan, 21 yaşında da görme yeteneğini kaybeden Arzu Yılmaz, ilk kez oturduğu piyano başındaki yeteneğiyle herkesi şaşırttı. Çankaya’da ailesiyle yaşayan Arzu Yılmaz, 1979'da işitme ve konuşma engelli olarak dünyaya geldi. Doğduğunda gece körlüğü teşhisi de konulan Yılmaz'ın hayatı 21 yaşına geldiğinde tamamen değişti. Görme yetisini de kaybeden Yılmaz, kendini tüm dünyaya kapattı. Ailesinin çabalarıyla hayata yeniden bağlanan Yılmaz, önce Braille alfabesi, ardından kendi çabasıyla İngilizce öğrendi ve son olarak göz doktorunun tavsiyesiyle gittiği Gören Kalpler Eğitim Derneği’nde aldığı piyano dersiyle müzik alanındaki yeteneğini ortaya çıkardı. Engelsiz bireylerin piyanoda birkaç ayda öğrenebildiklerini kısa sürede öğrenen Yılmaz, bu yeteneğiyle müzik öğretmenini de şaşırttı.

Kızının evde takı yapıp, Braille alfabesiyle yazılan kitapları okuyarak zaman geçirdiğini dile getiren anne Gülistan Yılmaz, "Arzu mücadele veriyor. Ben de mücadele veriyorum. Çok şükür hayata küsmedi, dört elle sarılıyor hayata" ifadelerini kullandı.

YAŞAMI DEĞİŞTİ

Göz doktorunun kendilerini Gören Kalpler Eğitim Derneği’ne yönlendirdiğini ve kızının yaşamının bundan sonra değiştiğini anlatan Yılmaz, Arzu'nun piyano dersindeki başarısını "Allah vergisi" olarak yorumladı. Engelli çocukları olan ailelere çağrıda bulunan anne Yılmaz, "Çocuklarını eve kapatmasınlar, mücadele versinler. Çocuklarını mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapsınlar” dedi. Yılmaz, Arzu'nun yeteneğinin görülmesi ve tedavisi için yetkilerden yardım istedi.

Arzu Yılmaz da annesinin yardımıyla yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ve ileride konser vermek istediğini söyledi. Müzik öğretmeni Arda Gündoğan ise, “Normalde öğrencilerimizde bir ay içerisinde yaptıklarımızı bir derste yaptık. İlk duyduğumuzda donup kaldık. Arzu’nun olağanüstü yeteneği var. Çok büyük işlere imza atacağını biliyorum” dedi.

YENİ ADIMLAR ATILMALI

Dernek Başkanı Erol Sayyıdan da Arzu'yu bir arkadaşı aracılığıyla tanıdığını belirterek, öncelikle nasıl iletişim kurmaları gerektiğini öğrendiklerini anlattı.

Arzu Yılmaz'ı, aynı engellere sahip yazar Helen Keller'a benzeten Sayyıdan, şunları kaydetti:

"Bizim toplumumuzda tek bir engeli olsa bile ciddi sorun. Yapılan araştırmalara göre, birden fazla engeli olan bireyler engelli toplam nüfusunun yüzde 30'u kadar. Yani, Türkiye'de 10 milyon engelli varsa bunun 3 milyonu birden fazla engelli. Bu kişiler için ortaya çıkmış bir okul sistemi de yok. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bu konuda yeni adımlar bekliyoruz."