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Ankara Haberleri: Apartman dairesinde kaçak muayene

ANKARA HABERLERİ

Apartman dairesinde kaçak muayene

Hürriyet Haber
05.09.2019 - 13:58Son Güncelleme :

Altındağ’da bir apartman dairesini kaçak muayenehaneye, yan dairesini de ecza deposuna çevirdiği tespit edilen biri kadın 3 şüpheli yapılan operasyonla göz altına alındı.

Hürriyet Haber

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız muayenehane işletildiği ihbarı üzerine Altındağ Bağlariçi Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda apartman dairesini kaçak muayenehaneye dönüştürerek bölgede yaşayan Suriyelilere hizmet verdiği tespit edilen biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında bir kişinin elinde poşetlerle muayenehane olarak kullanılan evin yan dairesine geçip kapıyı kapatması üzerine şüphelenerek içeri giren polis ekiplerinin aramalarında, kendisini doktor olarak tanıtan şüpheli kadının evini ‘merdiven altı muayenehane’ olarak kullandığı, babasının evi olan yan daireyi ise ecza deposuna çevirdiğini belirledi.

‘DOKTORUM KENDİM KULLANIYORUM’

İki dairede yapılan aramada, tıbbi cihazlar ve aralarında reçeteyle alınabilecek hapların da bulunduğu çok sayıda ilaç ele geçirildi. Suriye uyruklu şüphelilerden Hasne Haşur, polislere ülkesinde doktor olduğunu ve evinde bulunan tıbbi cihazlar ile ilaçları kendisinin kullandığını iddia etti. AA

Apartman dairesinde kaçak muayene

TÜRK KAHVESİ İÇEREK POLİSİ İZLEDİLER

Hem hijyen hem de fiziki olarak gerekli koşulları taşımayan ve muayenehane olarak kullanılan dairede polisler tarafından yapılan aramalar sırasında şüphelilerin kendileri için Türk kahvesi yapıp içmeleri dikkati çekti.

Apartman dairesinde kaçak muayene

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Apartman dairesinde kaçak muayene hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Eylül 2019 tarihinde saat 13 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Apartman dairesinde kaçak muayene haberi güncellenecektir.

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