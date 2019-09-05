Apartman dairesinde kaçak muayene

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız muayenehane işletildiği ihbarı üzerine Altındağ Bağlariçi Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda apartman dairesini kaçak muayenehaneye dönüştürerek bölgede yaşayan Suriyelilere hizmet verdiği tespit edilen biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında bir kişinin elinde poşetlerle muayenehane olarak kullanılan evin yan dairesine geçip kapıyı kapatması üzerine şüphelenerek içeri giren polis ekiplerinin aramalarında, kendisini doktor olarak tanıtan şüpheli kadının evini ‘merdiven altı muayenehane’ olarak kullandığı, babasının evi olan yan daireyi ise ecza deposuna çevirdiğini belirledi.

‘DOKTORUM KENDİM KULLANIYORUM’

İki dairede yapılan aramada, tıbbi cihazlar ve aralarında reçeteyle alınabilecek hapların da bulunduğu çok sayıda ilaç ele geçirildi. Suriye uyruklu şüphelilerden Hasne Haşur, polislere ülkesinde doktor olduğunu ve evinde bulunan tıbbi cihazlar ile ilaçları kendisinin kullandığını iddia etti. AA

TÜRK KAHVESİ İÇEREK POLİSİ İZLEDİLER



Hem hijyen hem de fiziki olarak gerekli koşulları taşımayan ve muayenehane olarak kullanılan dairede polisler tarafından yapılan aramalar sırasında şüphelilerin kendileri için Türk kahvesi yapıp içmeleri dikkati çekti.