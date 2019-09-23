Ankara’nın en hareketli günü

Tüm dünyada kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası” nedeniyle birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Ankara, en hareketli günlerinden birini yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Delegasyonu iş birliğinde düzenlenen ve yolların araç trafiğine kapatıldığı etkinliklere, Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Kızılay’da “Büyük Ankara Bisiklet Turu”nun açılışını yapan ve vatandaşlarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bildiğiniz gibi 60 kilometrelik bisiklet yoluna başlıyoruz. Bundan sonra yollar bisikletlilerin ve yayaların olsun diyoruz” dedi. Yavaş, “Moskova’da katıldığım belediye başkanları toplantısında, ‘Kentlerde yaşayan insanları daha sağlıklı hale nasıl getirebiliriz’ tartışması yapıldı. Biz de bugün Ankara’da bunun başlangıcını yaptık” diye konuştu.

TANGODAN KONSERLERE

Kızılay’dan hareket ederek Aşkaabat Caddesi’ne (7. Cadde) bisikletleriyle gidenler kadar yürümeyi tercih eden Başkentiler de araçsız sokaklarda spor yaparak, keyifli bir gün geçirdi. Başkentliler, Tunalı Hilmi Caddesi’nde yoga yaparak, sokak konserlerini dinleyerek, Tango’dan FOMGET Halk oyunlarına birbirinden renkli gösterileri izleyerek hem eğlendi hem de dinlendi.

Büyükşehir Belediyesi ve AB Delegasyonu’nun ortaklığında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar kadar siyasetçiler, sanatçılar ve milli sporcular da destek verdi. Aşkaabat Caddesi’nde (7. Cadde) düzenlenen etkinliklere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent, Halter Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Halil Mutlu da katılarak, yürüyüş yaptı.

Etkinliğe katılan 65 yaşındaki Emekli Öğretmen Bahtiyar Uzun, “Özellikle insanlarımızın bir duraklık mesafeyi bile otobüsle gitmeye çalıştığı bir ortamda bisikletli ulaşımın ya da yürümenin çok daha önem kazandığına inanıyorum. Ben de bu farkındalık için torunumla katılıyorum” derken, Zeynep Duygu Kemiksizoğlu adlı vatandaş, “Böyle etkinliklerin artmasını istiyoruz” diye konuştu. Kuğulu Park’ta ağaçların altında yoga yapmanın harika olduğunu belirten Yeşim Göğün adlı bir başka vatandaş da “Daha sonra bisikletli gruba katılacağım” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.