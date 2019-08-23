Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Ankara şehir hastanesi pisti açıldı

Ankara Haberleri: Ankara şehir hastanesi pisti açıldı

ANKARA HABERLERİ

Ankara şehir hastanesi pisti açıldı

AA-İHA
23.08.2019 - 16:15Son Güncelleme :

Ankara Şehir Hastanesi’nde yapımı tamamlanan 2 bin 400 metrekarelik heliporttan, ilk kez bir hastanın nakli için ambulans helikopterle deneme uçuşu yapıldı.

AA-İHA

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, yeni tamamlanan heliportun ulaşım açısından çok rahat olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi: "Hastalarımızın buraya ulaşımı da çok önemli. Bundan sonra hastalarımız, ameliyathanelerimizin, anjiyografi ünitelerimizin hemen üstünde bulunan heliport üzerinden hastanemize kolayca nakledilecek. İki helikopterin aynı anda ineceği 2 bin 400 metrekarelik alanımız var. Ülkemizde ve yurt dışında tedavi imkânı sağlanamayan acil hastaların ambulans helikopterlerle hastanemize nakli ve tedavi edilmesi için hazırız."

BİR BUÇUK DAKİKA

Senaryo gereği ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi’ne getirilen hasta, sedye ile alınarak bir buçuk dakika içinde ilgili birime gönderildi. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara şehir hastanesi pisti açıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara şehir hastanesi pisti açıldı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Mağdur aile Şefkat Evi’ne yerleştirildi

Mağdur aile Şefkat Evi’ne yerleştirildi

7 ayda 349 kadına destek

7 ayda 349 kadına destek

‘Benim Altındağım’ dediler

‘Benim Altındağım’ dediler

Ankara halkının hastasıyım

Ankara halkının hastasıyım

Sultanlara kupa yakışır

Sultanlara kupa yakışır

Toplantıda turşu kurdular

Toplantıda turşu kurdular

10 şüpheli gözaltına alındı

10 şüpheli gözaltına alındı

Kayan TIR yolu kapattı

Kayan TIR yolu kapattı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

24 Ağustos 2019, Cumartesi
  • İmsak
    04:30
  • Güneş
    06:01
  • Öğle
    12:56
  • İkindi
    16:40
  • Akşam
    19:41
  • Yatsı
    21:06
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.