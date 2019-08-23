Ankara şehir hastanesi pisti açıldı

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, yeni tamamlanan heliportun ulaşım açısından çok rahat olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi: "Hastalarımızın buraya ulaşımı da çok önemli. Bundan sonra hastalarımız, ameliyathanelerimizin, anjiyografi ünitelerimizin hemen üstünde bulunan heliport üzerinden hastanemize kolayca nakledilecek. İki helikopterin aynı anda ineceği 2 bin 400 metrekarelik alanımız var. Ülkemizde ve yurt dışında tedavi imkânı sağlanamayan acil hastaların ambulans helikopterlerle hastanemize nakli ve tedavi edilmesi için hazırız."



BİR BUÇUK DAKİKA

Senaryo gereği ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi’ne getirilen hasta, sedye ile alınarak bir buçuk dakika içinde ilgili birime gönderildi.