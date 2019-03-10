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Ankara Haberleri: Ankara adeta üstü örtülü bir hazine

ANKARA HABERLERİ

Ankara adeta üstü örtülü bir hazine

Doğahan GİRİTLİOĞLU
10.03.2019 - 10:00Son Güncelleme :

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, dün sabah dün sabah GİMAT’ta gıda toptancılarıyla bir araya gelerek esnafın sorunlarını dinledi ve projelerini anlattı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Özhaseki programdaki konuşmasında “Ankara adeta üstü örtülü bir hazine. Bu örtüyü çekmek lazım, her bir alanda küçük dokunuşlarla hepsini ayağa kaldırmak lazım. Bu olduğunda emin olun ticaret büyür. Herkes dilim dilim nasibine düşeni fazlasıyla alır” dedi.

BULUNDUĞUN ŞEHRİN ADINI KOYACAKSIN

20 yıl önceki belediyecilikle bugün ki belediyecilik arasında dağlar kadar fark olduğunu da vurgulayan Özhaseki, “Eskiden belediyecilik; ‘su getirdim, yol yaptırdım’ demekle sınırlıydı. Şimdi ise durum farklı. Bulunduğun şehrin adını koyacaksın; ‘hayvancılık, ticaret, turizm şehri’ diye ismi olacak, projelerinizi de buna göre üreteceksiniz. Şehirleşmeyi, şehriniz ismine göre planlayacaksınız” diye konuştu. GİMAT ziyaretinden sonra MHP Yenimahalle ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen ‘Cumhur İttifakı İstişare Toplatısı’na katılan Özhaseki, burada Cumhur İttifakı’nın kurulma amacına ve çalışmalarına değindi.

ŞAHIS LEHİNE PLAN TADİLATI OLMAZ

Önceki gün Yakacık Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Özhaseki, Ankara’nın Gerede’den gelen içme suyu projesine değinerek, “Yarından (dün) itibaren Gerede’den gelen suyu Ankara’nın her tarafına veriyoruz. Yalnız siz evlerinizin su depolarını kontrol ettirin. Kirlilik biriktiyse, suyunuz Gerede’den de gelse pis akabilir” açıklamasını yaptı. Yakacık Mahallesi sakinlerinin imar sorunuyla ilgili de Özhaseki, “Bir mahallede herkes eşit haklara sahipken içinden bir kişi gelir, kendine bir şey isterse o verilmez. Şahıs lehine plan tadilatı olmaz ancak mahallenin tamamı üzerinde ve herkesin genelini ilgilendiren bir konu var ise oranın kurtulabilmesi ve yeni modern konutlara dönüşebilmesi için ne gerekiyorsa yapılır, hiç endişeniz olmasın” diye konuştu.

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