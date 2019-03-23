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Ankara Haberleri: Ankapark'ta tren durdu

ANKARA HABERLERİ

Ankapark'ta tren durdu

Hürriyet Haber
23.03.2019 - 11:01Son Güncelleme :

Ankara'da çarşamba günü açılan Ankapark 'Wonderland Eurasia' içindeki Roller Coaster treni, öğle saatlerinde en üst noktada rayların üzerinde durdu.

Hürriyet Haber

Bu sırada trende bulunan ve paniğe kapılanlar, görevliler tarafından rayların yanındaki güvenlik merdiveninden indirildi. Wonderland Eurasia Satış ve Pazarlama Müdürü Necip Fazıl Güldemir, trenin arıza nedeniyle değil, trendekilerden birisinin çantasının raylara düşmesi sonucu güvenlik nedeniyle durduğunu söyledi. Güldemir, “Roller Coaster kullanan misafirlerimizden birinin çantası rayların üzerine düşüyor. Ve Roller Coaster de kendini böyle bir durumda en güvenli noktada kilitliyor. Treni kullananların tahliye edilebilmesi için sağ tarafta en tepede bir merdiven var. Orası en güvenli bölgedir. Dolayısıyla kendini o güvenli noktada durduruyor ve tahliyenin yapılmasını sağlıyor” dedi. Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/DHA

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