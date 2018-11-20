Ankapark GES her yıl 13 milyon TL kazandıracak

Üretilen elektrik satılacak, Büyükşehir Belediyesi yıllık 13 milyon TL gelir elde edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Ankapark’taki açık otoparkın üzerine, güneş enerjisi santrali (GES) yapıldı. 5 bin araçlık otoparkın üzerindeki santralde maksimum enerji verimliliğine sahip 83 bin 400 adet 120 wattlık ince film paneller kullanıldı. Ankapark GES, 10 megawatt elektrik enerji kapasitesi ile yılda 15 milyon kilowattsaat elektrik üretecek. Güneş enerjisi santralinde üretilen elektrik satılacak, Büyükşehir Belediyesi yıllık 13 milyon TL gelir elde edecek. Belediye yetkilileri Ankapark GES için parkın açılmasının beklenmeyeceğini söyledi. 15 gün içinde GES’in elektrik üreterek aktif hale gelmesi planlandığını kaydeden yetkililer şunları kaydetti:

10 BİN KONUTLUK ELEKTRİK

“Dünyada en büyük çatı üzeri uygulamalı projesi sayılan Ankapark güneş enerji santralinin uzaktan enerji izlemesi ve sistem kontrolleri yapılabilecek. Ayda yaklaşık 4 bin 500 aracı şarj edecek 20 adet elektrikli araç şarj istasyonu da var. Yılda yaklaşık 10 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik üretilecek.”