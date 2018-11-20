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Ankara Haberleri: Ankapark GES her yıl 13 milyon TL kazandıracak

ANKARA HABERLERİ

Ankapark GES her yıl 13 milyon TL kazandıracak

Murat YILMAZ
20.11.2018 - 09:34Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankapark’taki açık otoparkın üzerine kurulan güneş enerjisi santrali (GES) ile yılda 15 milyon kilowattsaat elektrik üretilecek.

Murat YILMAZ

Üretilen elektrik satılacak, Büyükşehir Belediyesi yıllık 13 milyon TL gelir elde edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Ankapark’taki açık otoparkın üzerine, güneş enerjisi santrali (GES) yapıldı. 5 bin araçlık otoparkın üzerindeki santralde maksimum enerji verimliliğine sahip 83 bin 400 adet 120 wattlık ince film paneller kullanıldı. Ankapark GES, 10 megawatt elektrik enerji kapasitesi ile yılda 15 milyon kilowattsaat elektrik üretecek. Güneş enerjisi santralinde üretilen elektrik satılacak, Büyükşehir Belediyesi yıllık 13 milyon TL gelir elde edecek. Belediye yetkilileri Ankapark GES için parkın açılmasının beklenmeyeceğini söyledi. 15 gün içinde GES’in elektrik üreterek aktif hale gelmesi planlandığını kaydeden yetkililer şunları kaydetti:

10 BİN KONUTLUK ELEKTRİK

“Dünyada en büyük çatı üzeri uygulamalı projesi sayılan Ankapark güneş enerji santralinin uzaktan enerji izlemesi ve sistem kontrolleri yapılabilecek. Ayda yaklaşık 4 bin 500 aracı şarj edecek 20 adet elektrikli araç şarj istasyonu da var. Yılda yaklaşık 10 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik üretilecek.”

Ankapark GES her yıl 13 milyon TL kazandıracak

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankapark GES her yıl 13 milyon TL kazandıracak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Kasım 2018 tarihinde saat 09 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankapark GES her yıl 13 milyon TL kazandıracak haberi güncellenecektir.

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