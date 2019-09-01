Anıtkabir’de başladı coşkuyla kutlandı

Başkent'te 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı ve Anıtkabir'de başlayan resmi törenlerin ardından çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Ankara'da, zafer yürüyüşü de gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kortej boyunca kurduğu çadırlarda vatandaşa Türk bayrağı ve su dağıttı. Bulvar ve caddelerdeki dev ekranlar ile ilan panolarınI 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tasarımlarla süsleyen Büyükşehir Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarına da taklar kurdu.

PARK AÇILDI

Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümünde, 30 Ağustos Zafer Parkı da vatandaşın hizmetine açıldı. AŞTİ'nin yanında bulunan ve uzun süredir vatandaşa kapalı olan 166 bin metrekarelik yeşil alana sahip parkın açılışına katılan Başkan Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşadı. Açılışta Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Mehteran Takımı ve FOMGET Halk Oyunları ekibinin gösterileri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

BİZİM İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR

Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde Çayyolu Atapark’ta başlattığı kutlamalara Bahçelievler, Kuğulupark, Lozanpark’ta düzenlenen bando konserleri ve yürüyüşlerle devam etti. Zafer Park’ta zirveye çıkan coşku, Şef Mehmet San yönetimindeki Çankaya Belediyesi Orkestrası eşliğinde Murat Zümrüt ve Serenad Bağcan konseriyle devam etti. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “30 Ağustos bizim için çok şey ifade ediyor. 30 Ağustos bizim için bağımsızlık, emperyalizme karşı mücadele verip bağımsız bir devlet kurmak, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye demek” dedi.

KEÇİÖREN’DE ZAFER ŞÖLENİ

Keçiören Fatih Stadı’nda 30 Ağustos Zafer Şöleni düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Ankara Mehteran Ekibinin dinletisinin ardından statta kalabalık bir ekiple sahne alan Ankara Kulübü Derneği Keçiören Şubesi Seymen Alayı’nın gösterisi büyük beğeni ile izlendi. Şölende, Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı ve Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin sahne aldı. Her iki sanatçıya da çiçek takdim eden ve 30 Ağustos coşkusunu Keçiören’e taşıdıkları için teşekkür eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un vatandaşlarla birlikte havai fişek gösterisini izlemesinin ardından program sona erdi.

USTA İSİM SAHNE ALDI



Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı kutlamalarına sabah saatlerinde törenlerle başlayan Yenimahalle Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Vedat Dalokay Parkı’nda Türk halk müziği ve özgün müziğin efsane sesi Selda Bağcan konserinde doruğa çıktı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bugün ulusumuzun en büyük bayramını kutluyoruz” dedi. Başkan Yaşar, “Uğurlar olsun” şarkısını sahnede Bağcan’la birlikte söyledi. Konserde TUBİL Halk Dansları Topluluğu da Anadolu’nun tüm renklerinden oluşan potporik dans gösterisiyle bol bol alkış aldı. “İzmir Marşı” ile son bulan konserde Başkan Yaşar, Bağcan’a tüm Yenimahalleliler adına çiçekle teşekkür etti.