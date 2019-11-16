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Ankara Haberleri: Amacımız Ankara’ya sahip çıkmak

ANKARA HABERLERİ

Amacımız Ankara’ya sahip çıkmak

Hürriyet Haber
16.11.2019 - 14:57 |Son Güncelleme :

Başkent Ankara Meclisi’nin olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Nevzat Ceylan, “Amacımız Ankara’ya sahip çıkmak, Başkentlilik bilincini oluşturmak” dedi.

Hürriyet Haber

Başkent Ankara Meclisi’nin 4’ncü olağan genel kurulunda mevcut Başkan AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, oy birliğiyle yeniden genel başkanlığa seçildi. Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği’nin (AHİD) Yenimahalle’deki genel merkezinde gerçekleştirilen genel kurula, çok sayıda STK temsilcisi ve davetli katıldı. Nevzat Ceylan programda yaptığı konuşmada Başkent Ankara Meclisi’nin kuruluş amacının Ankara’ya sahip çıkmak, Başkentlik bilincini oluşturmak olduğunun altını çizdi. “Ankara’nın en büyük sıkıntısı Ankara’da yaşayanların bir türlü Ankarayı sahiplenmemesi” diyen Ceylan şunları kaydetti:

HER KESİMDEN TEMSİLCİ BULUNUYOR

“Ankara’nın en büyük sıkıntısı Ankara ile ilgili dertlerinin olmaması ve bu konuda gayret sarf etmemeleri. Maalesef Ankara’da yaşayanların şehre ilgisi az, vefasız, aidiyet duygusu son derece zayıf. Biz o birlik beraberliği sağlamak için bir araya geldik. Burada her kesimden temsilci bulunuyor. Ankara’yı sahipsizlikten kurtarmak istiyoruz.

17 YILDA 219 MİLYAR YATIRIM

Ankara’ya son 17 yılda 120 milyarlık bir yatırımın yapıldı. Ankara’da servet sahibi olup başka yerlere gidip oralara yatırım yapanlar maalesef Ankara’yı unutmuşlardır. Ankara’dan giden diğer büyük firmalar için de bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye’de rakam olarak en çok yatırım yapılan yerlerin başında Ankara geliyor; fakat şimdiye kadar geçmişten kalan eksiliği tamamlamak öyle kolay bir şey değil.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Amacımız Ankara’ya sahip çıkmak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Kasım 2019 tarihinde saat 14 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Amacımız Ankara’ya sahip çıkmak haberi güncellenecektir.

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