Aktarmasız metro seferleri başladı

Ankaralıların uzun süredir beklediği OSB-Törekent ile Koru istasyonları arasında aktarmasız metro ulaşımı, ‘test uygulaması’ olarak dün başladı. Uygulama, ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade istasyonundaki aktarma işlemi sona erdi. Yolculu olarak gerçekleştirilen test çalışmaları ile beş yıl önce Ankaralıların hizmetine sunulan Çayyolu (M2) ve Sincan (M3) metroları, Kızılay Batıkent metrosu (M1) ile tek hat haline geldi. Koru İstasyonu’ndan trene binen yolcu, aynı araçla hattın diğer yöndeki son istasyonu olan OSB-Törekent’e kadar gidebiliyor. Tersi istikamette de OSB-Törekent’ten Koru istasyonuna kadar aynı trenle aktarmasız yolculuk yapılabiliyor. Aktarmasız yolculuk, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade istasyonunu da ara durak haline getirdi. İstasyon görevlilerinden edinilen bilgiye göre, seferler 10 dakikada bir gerçekleştirilecek.

VATMANDAN ANONSLU UYARI

Aktarmasız yolculuğun ilk gününde istasyonlardaki bilgi ekranlarına, “OSB-Koru istasyonları arasında sinyalizasyon çalışmasından dolayı aktarmasız tren işletmesi yapılmaktadır” bilgisi yansıtıldı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade istasyonunda duvarlara bilgilendirici duyurular asıldı. Güncellenen tren içi otomatik anons sistemleri, yolcuları bilgilendirmeye başladı. Her iki başlangıç istasyonundan yola çıkıp Kızılay yönüne giden trenlerde, “Trenimiz OSB-Törekent (ya da) Koru yönüne gitmektedir” anonsları geçildi. Kızılay’a yaklaşan trenlerin vatmanları da yolculara, “OSB-Törekent ve Koru istasyonları arasında sinyalizasyon çalışmasından dolayı aktarmasız tren işletmesi yapılmaktadır” duyurusunu yaptı. Aktarma yapacağını düşünerek Kızılay’da trenden inen yolcular, platformdaki güvenlik görevlileri ve EGO çalışanları tarafından uyarılarak aynı araca geri binmeleri sağlandı.

KARGAŞA VE ZAMAN KAYBINI ÖNLÜYOR

Sincan ile Çayyolu arasında aktarmasız yolculuğun, seyahat süresini azalttığını belirten Başkentliler şunları söyledi:

“Kızılay’ın aktarma istasyonu olması bize zaman kaybettiriyordu. Bir trenden inip diğerine binerken özellikle yoğun saatlerde büyük kargaşa yaşanıyordu. Bazen de kalkış-varış saatleri uymadığı için birinden inip diğerine binmek için Kızılay’da dakikalarca beklemek zorunda kalıyorduk. Aktarmasız yolculuk bu kargaşa ve zaman kaybına son verdi. Test aşamasındaki bu uygulamanın kalıcı hale gelmesini istiyoruz. Yolcu olarak büyük rahatlığa kavuşacağız.”

5 YIL SONRA BİR İLK

Başkent’te 1997’de Kızılay ile Batıkent arasında yolcu taşımaya başlayan Batıkent metrosunun (M1) her iki yönüne eklenen yeni hatlar, 2014’te hizmete girmişti. Sincan metrosu (M3) adıyla anılan ve Batıkent ile OSB-Törekent arasında yolcu taşıyan hat, Şubat 2014’te yolcu taşımaya başladı. Kızılay ile Koru istasyonları arasında sefer yapan Çayyolu metrosu (M2) ise Mart 2014’te işletmeye alındı. Birbirlerinin devam olmalarına rağmen sinyalizasyon çalışması ve tren seti sayısının yetersizliği nedenleriyle uzun süre 3 ayrı hatmış gibi hizmet veren raylı sistemde ilk entegrasyon geçen yıl gerçekleştirildi. Aktarma istasyonu olan Batıkent, Temmuz 2018’de ara durak haline getirilerek M1 ve M3 hatları arasında kesintisiz yolculuk başladı. Dün test uygulaması olarak devreye alınan seferler ile 5 yıl sonra M1, M2 ve M3 hatları arasında aynı trenle aktarmasız yolculuk başlamış oldu.