Afyon yolu göründü

Mehmet Yiğiner, stat konusunda kulübün yalnız bırakıldığını ileri sürüp, “Biz Yenikent Stadı’na talip olduktan sonra, burası neden Gençlerbirliği’ne tahsis edildi” diye konuştu. SÜPER Lig’de Başkent’i temsil edecek tek takım olan Ankaragücü’nün yaşadığı stat sorunu, geçici olarak çözüme kavuşmuş gibi duruyor. Kısa sürede yeni bir gelişme olmazsa, sarı-lacivertliler, 6 sezon sonra yükseldiği Süper Ligde, daha önce belirtildiği gibi, sezonun ilk yarısındaki iç saha maçlarını Afyon Zafer Stadı’nda oynayacak.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesine dair kanunla ilgili olarak yeni sezonda yapılacak çalışmaların tartışıldığı toplantıda, stat konusunu görüştü. Görüşmede, Bakan Kasapoğlu’nun, başkan Yiğiner’e, “19 Mayıs Stadı ile ilgili çürük raporu mevcut. Burada maç oynatılması büyük risk olarak değerlendiriliyor. Yeni stadın yapılması ile ilgili olarak 19 Mayıs Stadı’nda yıkım çalışmaları da başladı. Eryaman Stadı’nın bir an önce bitirilmesi için çalışmaların hazlandırılması talimatı verildi” şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından da sarı-lacivertliler rotayı zorunlu olarak çevirdi.

BİZİM ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN ANKARA

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Ankaragücü’nün, Ankara’da oynamasından doğal bir şey yok. Bunun için biz gerekli girişimleri yaptık” diye konuştu.

Stat konusunda çok polemik olduğunu, kendilerinin Yenikent Stadı’nı istediğini ileri süren Yiğiner, şunları söyledi:“Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bizden böyle bir şey istenilmedi diye sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bizi doğruyu söylememekle, yalan söylemek ile itam etmiş. Kendisi de dahil herkese söylüyorum, bugüne kadar hiç yalan söylemedim. Beni de bu ithamda bulunan kişiyi de herkes biliyor. Belediye başkanlığı döneminde Ankara ve Ankaragücü ile ilgili yaptığı uygulamalar da biliniyor. Biz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan, Yenikent ASAŞ Stadyumu’nda maçlarımızı oynama yönünde talepte bulunduk. Stat, son anda Gençlerbirliği’ne tahsis edildi. Taraftarlarımızın beklentisi, bizim maçlarımızı Ankara’da oynamamamız yönünde. Camia olarak talebimizi bu şekilde ilettik. Bu görüşmeler olduktan sonra bir anda planlamalar değişti. Benim bildiğim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlerbirliği için Aktepe Stadı’nı hazırlıyordu. Biz Yenikent Stadyumu’na talip olduktan sonra, burası onlara tahsis edildi.

Önceden neden tahsis edilmedi. Biz talip olduktan bir iki gün sonra Gençlerbirliği’ne tahsis edildi. Bunlar hep soru işaretidir. Melih başkanımızın yerinde olsaydım, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürü Mehmet Baykan ile telefon görüşmesinden sonra şunu yapardım, (Ankaragücü bizden stat talep ediyor. Biz stadımızı Ankaragücü’ne tahsis etmekten mutluluk duyarız. Şehrimizin takımı ve bir lira da para istemiyoruz. Bütün masraflar bizden) diyebilse, kendisi büyürdü.”

HERKESİN HUZURUNDA İSTİYORUM

Yenikent Asaş Stadyumu konusunda Melih Gökçek’e herkesin huzurunda seslendiğini hatırlatan Yiğiner, şöyle devam etti: “Ankaragücü camiası olarak iç saha maçlarımızı Yenikent Stadyumu’nda oynama isteğimizi yineliyoruz. Bedeli neyse de ödeyelim. Önce zemin bozulur dediler, tamam, biz bozuk da olsa orada oynamaya razıyız. Sonra, saha 3 takımı kaldırmaz dediler. İşte yine istiyoruz. Stadı çocukların tuttuğu kulüp diye Beşiktaş’a veriyorsun, ücret de talep etmiyorsun. Onlara gösterilen bu kolaylık, Ankaragücü’ne de gösterilebilirdi.”

Umut’un parasını henüz alamadıkGeçen sezon Ankaragücü’nde kiralık oynayan ancak bonservisi Osmanlıspor’da bulunan Umut Nayir konusunda da konuşan başkan Yiğiner, “Umut’un bonservis ücretini henüz alamadık. 750 bin TL alacağımız var. Biz okyanusları aştık, bu saatten sonra derede boğulmayız. Ankaragücü, Allah’ın izniyle artık iyi yerlerde olacak” ifadelerini kullandı.