Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Afyon yolu göründü

Ankara Haberleri: Afyon yolu göründü

ANKARA HABERLERİ

Afyon yolu göründü

Hürriyet Haber
18.07.2018 - 10:00Son Güncelleme :

Yönetim, iç saha maçlarını Başkent’te oynama yönündeki ısrarlı talebi sonuç vermedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, başkan Mehmet Yiğiner ile yaptığı görüşmede, 19 Mayıs Stadı’nın büyük risk taşıdığını ve statta yıkım işlemlerine başlandığını belirtti.

Hürriyet Haber

Mehmet Yiğiner, stat konusunda kulübün yalnız bırakıldığını ileri sürüp, “Biz Yenikent Stadı’na talip olduktan sonra, burası neden Gençlerbirliği’ne tahsis edildi” diye konuştu. SÜPER Lig’de Başkent’i temsil edecek tek takım olan Ankaragücü’nün yaşadığı stat sorunu, geçici olarak çözüme kavuşmuş gibi duruyor. Kısa sürede yeni bir gelişme olmazsa, sarı-lacivertliler, 6 sezon sonra yükseldiği Süper Ligde, daha önce belirtildiği gibi, sezonun ilk yarısındaki iç saha maçlarını Afyon Zafer Stadı’nda oynayacak.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesine dair kanunla ilgili olarak yeni sezonda yapılacak çalışmaların tartışıldığı toplantıda, stat konusunu görüştü. Görüşmede, Bakan Kasapoğlu’nun, başkan Yiğiner’e, “19 Mayıs Stadı ile ilgili çürük raporu mevcut. Burada maç oynatılması büyük risk olarak değerlendiriliyor. Yeni stadın yapılması ile ilgili olarak 19 Mayıs Stadı’nda yıkım çalışmaları da başladı. Eryaman Stadı’nın bir an önce bitirilmesi için çalışmaların hazlandırılması talimatı verildi” şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından da sarı-lacivertliler rotayı zorunlu olarak çevirdi.

BİZİM ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN ANKARA

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Ankaragücü’nün, Ankara’da oynamasından doğal bir şey yok. Bunun için biz gerekli girişimleri yaptık” diye konuştu.

Stat konusunda çok polemik olduğunu, kendilerinin Yenikent Stadı’nı istediğini ileri süren Yiğiner, şunları söyledi:“Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bizden böyle bir şey istenilmedi diye sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bizi doğruyu söylememekle, yalan söylemek ile itam etmiş. Kendisi de dahil herkese söylüyorum, bugüne kadar hiç yalan söylemedim. Beni de bu ithamda bulunan kişiyi de herkes biliyor. Belediye başkanlığı döneminde Ankara ve Ankaragücü ile ilgili yaptığı uygulamalar da biliniyor. Biz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan, Yenikent ASAŞ Stadyumu’nda maçlarımızı oynama yönünde talepte bulunduk. Stat, son anda Gençlerbirliği’ne tahsis edildi. Taraftarlarımızın beklentisi, bizim maçlarımızı Ankara’da oynamamamız yönünde. Camia olarak talebimizi bu şekilde ilettik. Bu görüşmeler olduktan sonra bir anda planlamalar değişti. Benim bildiğim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlerbirliği için Aktepe Stadı’nı hazırlıyordu. Biz Yenikent Stadyumu’na talip olduktan sonra, burası onlara tahsis edildi.

Önceden neden tahsis edilmedi. Biz talip olduktan bir iki gün sonra Gençlerbirliği’ne tahsis edildi. Bunlar hep soru işaretidir. Melih başkanımızın yerinde olsaydım, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürü Mehmet Baykan ile telefon görüşmesinden sonra şunu yapardım, (Ankaragücü bizden stat talep ediyor. Biz stadımızı Ankaragücü’ne tahsis etmekten mutluluk duyarız. Şehrimizin takımı ve bir lira da para istemiyoruz. Bütün masraflar bizden) diyebilse, kendisi büyürdü.”

HERKESİN HUZURUNDA İSTİYORUM

Yenikent Asaş Stadyumu konusunda Melih Gökçek’e herkesin huzurunda seslendiğini hatırlatan Yiğiner, şöyle devam etti: “Ankaragücü camiası olarak iç saha maçlarımızı Yenikent Stadyumu’nda oynama isteğimizi yineliyoruz. Bedeli neyse de ödeyelim. Önce zemin bozulur dediler, tamam, biz bozuk da olsa orada oynamaya razıyız. Sonra, saha 3 takımı kaldırmaz dediler. İşte yine istiyoruz. Stadı çocukların tuttuğu kulüp diye Beşiktaş’a veriyorsun, ücret de talep etmiyorsun. Onlara gösterilen bu kolaylık, Ankaragücü’ne de gösterilebilirdi.”

Umut’un parasını henüz alamadıkGeçen sezon Ankaragücü’nde kiralık oynayan ancak bonservisi Osmanlıspor’da bulunan Umut Nayir konusunda da konuşan başkan Yiğiner, “Umut’un bonservis ücretini henüz alamadık. 750 bin TL alacağımız var. Biz okyanusları aştık, bu saatten sonra derede boğulmayız. Ankaragücü, Allah’ın izniyle artık iyi yerlerde olacak” ifadelerini kullandı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Afyon yolu göründü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Temmuz 2018 tarihinde saat 10 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Afyon yolu göründü haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

FLAŞ / TSK

Ankara Eşref Akıncı Kışlasında yangın

Ankara Eşref Akıncı Kışlası'nda yangın

Ankaragücü, Younnes Mokhtarı kadrosuna kattı

Ankaragücü, Younnes Mokhtar'ı kadrosuna kattı

Kılıçdaroğlu: Meşru olmayan süreçte koltuğa oturan kişiyi niçin kutlayacağım

Kılıçdaroğlu: Meşru olmayan süreçte koltuğa oturan kişiyi niçin kut...

Vücudunuz kendini yenileyebiliyor

Vücudunuz kendini yenileyebiliyor

Barınak kapanırsa 250 köpek ortada kalır

Barınak kapanırsa 250 köpek ortada kalır

Yerel haberler

Hulusi Akar'dan TSK mensuplarına veda mesajı

Sporda Şiddetin önlenmesi için yeni maddeler ekleniyor

Sporda Şiddetin önlenmesi için yeni maddeler ekleniyor

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • İmsak
    03:39
  • Guneş
    05:28
  • Öğle
    13:01
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:22
  • Yatsı
    22:03
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri