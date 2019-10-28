96 yıllık gurur

*Toplu taşıma ücretsiz*Toplu taşıma ücretsiz*Anıtkabir 22.00’ye kadar açık*İlçelerde konserler var

Cumhuriyet’in ilanının 96’ncı yıl dönümü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’nın dört bir yanında da coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet protokolü, Anıtkabir’i ziyaret edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir, önceki yıllarda olduğu gibi saat 22.00’ye kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak. TBMM’DEN BİRİNCİ MECLİS’E YÜRÜYÜŞSaat 13.00’te TBMM önünde bando konseri olacak. Vatandaşların katılımıyla saat 14.00’te TBMM önünden Ulus’taki Birinci Meclis Binası’na kadar ‘29 Ekim Kortej Yürüyüşü’ yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği de yürüyüşün sonunda Birinci Meclis’te ‘Cumhuriyet Konseri’ verecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan kortej yürüyüşü kapsamında Ankaralılar, saat 20.00’de Bahçelievler 54. Cadde ile Aşkaabat Caddesi kesişiminden (7. Cadde sonu) Anıtpark’a kadar meşalelerle yürüyecek. TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZBüyükşehir Belediyesi ayrıca Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’in Anıt ve Akdeniz Caddeleri üzerinde bulunan girişlerinde bugün Türk Bayrağı ve Ankara’yı tanıtıcı broşürler dağıtacak. Çankaya Belediyesi iş birliği ile Anıtpark’ta saat 20.30’da Athena grubu konser verecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları da bugün ücretsiz hizmet verecek. Başkentliler, bugün Ankaray, metro ve teleferik ile EGO otobüslerinden 06.00-24.00 saatleri arasında ücretsiz yararlanabilecek.

KEÇİÖREN’DE FENER ALAYI

Keçiören’de Cumhuriyet Kulesi’nin etrafı dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı. Bugün Keçiören’deki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Fatih Stadı’nda bir araya gelerek saat 18.00’ten itibaren stattan Kalaba Kent Meydanı’na fener alayı yürüyüşü gerçekleştirecek. Klasik otomobillerin önde yer alacağı fener alayında, seğmenler ve bando takımı da renkli görüntülerle Cumhuriyet coşkusuna eşlik edecek. Keçiören’de saat 19.30’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Türk Sanat Müziği Korosu Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri düzenlenecek.

Keçiören Belediyesi ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü’nün Kalaba Kent Meydanı’nda Cumhuriyet Bayramı için düzenlediği Klasik Otomobiller Sergisi’nin açılışı, dün Başkan Turgut Altınok’un katılımıyla yapıldı. Sergi bugün 16.00’ya kadar ziyaret edilebilir.

ÖNCE YÜRÜYÜŞ SONRA KONSER







Yenimahalle’de kutlamalar, sabah saatlerinde belediye önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreniyle başlayacak. Saat 18.00’de Ragıp Tüzün Parkı’ndan geleneksel ‘Meşaleli Cumhuriyet Yürüyüşü’ kapsamında Yenimahalleliler meşalelerle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ne kadar marşlar söyleyerek yürüyecek. Yürüyüşün ardından Nazım Hikmet’te Nebil Özgentürk’ün moderatörlüğünde “Cumhuriyet Hatıraları” adlı belgesel sunumuyla başlayacak olan programda, şarkıcı Cem Adrian sahne alacak.

BALONLAR CUMHURİYET İÇİN HAVALANACAK

Mamak’ta Mamak Belediyesi ve Mamak Kaymakamlığı işbirliğiyle saat 11.00’de Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni düzenlenecek. Saat 18.00’de ise Ankara Kulübü’ne bağlı seğmenler ve vatandaşlar Kayaş’taki Sakarya Ortaokulu’ndan Kazım Karabekir İlkokulu’na fenerli yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüşün sonunda Kazım Karabekir İlkokulu’ndan kırmızı beyaz balonlar uçurulacak.

ETİMESGUT’TA KIRAÇ’LI KUTLAMA







Etimesgut Belediyesi, Cumhuriyet’in 96’ncı yılını fener alayı, kortej yürüyüşü ve Kıraç konseriyle kutlayacak. Saat 18.30’da Şeker Mahallesi Kapalı Pazar önünden başlayacak olan fener alayı ve kortej, Etimesgut Belediyesi Atatürk Meydanı’nda sona erecek. Yürüyüşün ardından meydanda ünlü sanatçı Kıraç konser verecek. Programda halk oyunu gösterileri ve çeşitli etkinlikler de yer alacak.

CUMHURİYET MARŞLARI VE ŞİİRLER

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), bu akşam saat 20.00’de CSO Konser Salonu’nda ‘Cumhuriyet Bayramı Konseri’ düzenleyecek. Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen yönetimindeki gecede, koro şefliğini Burak Onur Erdem yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, konserde Cumhuriyet marşları okuyacak. Devlet Tiyatrosu sanatçıları Serap Sağlar ve Tamer Levent’in de şiirler okuyarak katılacakları konser, TRT 2’den canlı olarak yayınlanacak. Konser biletlerine ise CSO gişesinden ya da ‘www.biletinial.com’sitesinden ulaşılabiliyor.

KONSERİN GELİRİ MEHMETÇİK VAKFI’NA

Maya Okulları, kuruluşunun 18. yılını “Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri” ile kutlayacak. Şef Antonio Pirolli yönetimindeki konserde orkestraya Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, ünlü tenor Murat Karahan eşlik edecek. Gecenin geliri, Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Konser bugün MEB Şura Salonu’nda saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

KUTLAMA MESAJLARI

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladıkları mesajlarla Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ncı yıl dönümünü kutladılar.

CUMHURİYETİMİZE HAYAT VEREN RUH BUGÜN DE DİMDİK AYAKTADIR

Vasip Şahin: “29 Ekim, Türk milletinin istiklal ve istikbal yolunda kararlılıkla giriştiği kurtuluş mücadelesinin millet egemenliğiyle taçlandığı kutlu bir gündür. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği bu gün, millî diriliş ruhunun bir neticesidir. İstiklal Harbimizi zafere taşıyarak Cumhuriyetimize hayat veren ve bizi birbirimize kenetleyen bu ruh, bugün de dimdik ayaktadır.”

ATATÜRK’E YAKIŞIR BİR BAŞKENT KURMA HAYALİ

Mansur Yavaş: “Cumhuriyetin ilanı, istikbalimizi birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü kurmak ve bizlerden sonraki nesillere aydınlık bir gelecek sunmak için en önemli adım olmuştur. Bizler de, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir Başkent kurma hayalimizi, yine birlik ve beraberlik ruhuyla, ortak akla değer veren yönetim anlayışıyla; çalışmaktan, üretmekten, paylaşmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyen yenilikçi bir anlayışla sürdürmeye devam edeceğiz.”

BİZE DÜŞEN EMANETİ DAHA İLERİYE TAŞIMAKTIR

Gürsel Baran: “Türk Milleti Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde tren raylarından ürettiği silahlarla sanayileşmiş ülkeleri yenerek bağımsızlığını elde etti. Milli mücadele başarısını Cumhuriyetle taçlandırarak Asya’dan Afrika’ya kadar tüm mazlum milletlere örnek oldu. Bugün de bölgesinde ve dünyadaki tüm mağdurlar ve mazlumlar için umut kaynağı olmayı sürdürecektir. Bize düşen de birlik ve beraberlik için bu emaneti daha ileriye taşımaktır. İş dünyası olarak Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak, ekonomik olarak güçlendirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.”

CUMHURİYET’İMİZ BİZLERE KALAN EN BÜYÜK MİRASTIR

Halil İbrahim Yılmaz: “Bugün büyük bir gururla kutladığımız Cumhuriyet’imizin 96. yılı, büyüklerimizin dilendeki nasihat, evlatlarımızın gözündeki nurdur. Günün ve geleceğin ihtiyaçlarına göre çağdaş çözümler üreten Cumhuriyet’imiz, bizlere kalan en büyük mirastır. Bizlerden de torunlarımıza miras kalacaktır. En büyük millî bayramımızın 96. yılına ulaşmasına şahit olan bu milletin bir ferdi olarak istikbalimizin teminatı olan Türk gençliğine olan inancım tamdır.”