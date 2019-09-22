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Ankara Haberleri: 3 gün sonra geri açıldı

ANKARA HABERLERİ

3 gün sonra geri açıldı

Sedat CENİKLİ
22.09.2019 - 09:26Son Güncelleme :

Surlarındaki düşme tehlikesine karşı yapılacak korkuluk çalışması sebebiyle perşembe günü ziyarete kapatılan tarihi Ankara Kalesi, dün tekrar ziyarete açıldı.

Sedat CENİKLİ

Edinilen bilgiye göre daha önce, 40 gün sürmesi planlanan çalışma boyunca ziyarete kapalı olacağı duyurulan Kale’nin giriş kapısındaki asma kilit sabahın erken saatlerinde açıldı. Kapıda asılı olan Büyükşehir Belediyesi’ne ait “Kale surları düşme tehlikesine karşı can güvenliği için korkuluk imalatı yapılana kadar geçici olarak kapatılmıştır” yazılı tabelaya ise dokunulmadı.

3 gün sonra geri açıldı

ZİYARETÇİ AKINI

İki gün boyunca giriş yapılamayan Kale, kapısının tekrar açılmasının ardından ziyaretçi akınına uğradı. Kalenin 3 gün aradan sonra yeniden ziyaret edilebiliyor olmasına sevindiklerini belirten vatandaşlar, “40 gün çok uzun bir süreydi. O yüzden çok mutluyuz. Burası kentin simgesi ve kentin tarihini merak edenler ya da manzarayı izlemek isteyenlerin uğrak noktası. Gün boyu ziyaretçi geliyor. Çalışmaları nasıl yapacaklar bilmiyoruz ama en kısa sürede tamamlarlar umarız” ifadelerini kullandı.

Hürriyet Ankara, tarihi yapıda yapılacak çalışmayı önceki gün ‘40 gün kapalı’ haberiyle, kapalı kaldığı iki gün boyunca kapıdan dönmek zorunda kalan ziyaretçilerin tepkilerini ise dün ‘Gel de turiste anlat’ manşetiyle sayfalarına taşıdı.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 3 gün sonra geri açıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Eylül 2019 tarihinde saat 09 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 3 gün sonra geri açıldı haberi güncellenecektir.

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