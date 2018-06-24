28 bin kilometrelik yol ağında bakım onarım

Bulvar, cadde ve sokaklardan oluşan 41 bin 598 ayrı yolu bulunan Başkent'teki bu yolların toplam uzunluğu ise 37 bin 583 kilometreye ulaşıyor. Köy bağlantı yollarıyla birlikte yaklaşık 28 bin kilometrelik bulvar ve caddelerden sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi, tüm bu yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını her gün farklı bölgelerde sürdürüyor.

YOL SAYISINDA BİRİNCİ ÇANKAYA

Bulvarlardan uzun caddelere kadar pek çok bölgede yol inşaatlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçe sorumluluğunda bulunan sokakların yol yapım çalışmalarına da destek sağlıyor. 25 ayrı ilçe sınırında bulunan yol sayılarına bakıldığında bu konuda birinciliği 4 bin 315 ile Çankaya elinde bulunduruyor. Toplam uzunluğu bin 134 kilometreyi bulan yolların yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi de bu ilçedeki 785 ayrı yoldan sorumlu bulunuyor. Çankaya'yı, 3 bin 514 ayrı yolla Gölbaşı izlerken, 3 bin 423 yolla Keçiören izliyor. Başkent'in ilçe sorumluluğunda en az yolu bulunan ilçesi ise Evren. Bu ilçedeki toplam 50 ayrı yolun toplam uzunluğu da 48 kilometreyi ulaşıyor.