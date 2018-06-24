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Ankara Haberleri: 28 bin kilometrelik yol ağında bakım onarım

ANKARA HABERLERİ

28 bin kilometrelik yol ağında bakım onarım

Hürriyet Haber
24.06.2018 - 10:53Son Güncelleme :

Toplam 25 bin 589 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri konumunda bulunan Ankara, bünyesindeki 25 ilçe ve bin 435 mahalleyi birbirine bağlayan yol uzunluklarıyla da dikkat çekiyor.

Hürriyet Haber

Bulvar, cadde ve sokaklardan oluşan 41 bin 598 ayrı yolu bulunan Başkent'teki bu yolların toplam uzunluğu ise 37 bin 583 kilometreye ulaşıyor. Köy bağlantı yollarıyla birlikte yaklaşık 28 bin kilometrelik bulvar ve caddelerden sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi, tüm bu yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını her gün farklı bölgelerde sürdürüyor.

YOL SAYISINDA BİRİNCİ ÇANKAYA

Bulvarlardan uzun caddelere kadar pek çok bölgede yol inşaatlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçe sorumluluğunda bulunan sokakların yol yapım çalışmalarına da destek sağlıyor. 25 ayrı ilçe sınırında bulunan yol sayılarına bakıldığında bu konuda birinciliği 4 bin 315 ile Çankaya elinde bulunduruyor. Toplam uzunluğu bin 134 kilometreyi bulan yolların yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi de bu ilçedeki 785 ayrı yoldan sorumlu bulunuyor. Çankaya'yı, 3 bin 514 ayrı yolla Gölbaşı izlerken, 3 bin 423 yolla Keçiören izliyor. Başkent'in ilçe sorumluluğunda en az yolu bulunan ilçesi ise Evren. Bu ilçedeki toplam 50 ayrı yolun toplam uzunluğu da 48 kilometreyi ulaşıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 28 bin kilometrelik yol ağında bakım onarım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Haziran 2018 tarihinde saat 10 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 28 bin kilometrelik yol ağında bakım onarım haberi güncellenecektir.

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