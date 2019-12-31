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Ankara Haberleri: 23 bin 414 personel sahada olacak

ANKARA HABERLERİ

23 bin 414 personel sahada olacak

Hürriyet Haber
31.12.2019 - 09:24 |Son Güncelleme :

Ankara Valiliği’nin aldığı güvenlik önlemleri kapsamında 17 bin 869 polis, 5 bin 545 jandarma olmak üzere yaklaşık 23 bin 414 personel sahada olacak. Ankara Valiliği’nin önlemleri ise şöyle:

Hürriyet Haber

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Güvenpark havuz çevresinde güvenlik önlemi alınacak olup ihtiyaç duyulduğunda yol kapaması yapılacak. Bahçelievler 7. Cadde ve Bestekâr Caddesi trafiğe kapatılacak, ihtiyaç olması halinde 54. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi, Tunus Caddesi ve Filistin Caddesi etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak. Kentin önemli meydan, bulvar, kritik-hassas noktalarında gelişebilecek olaylara karşı ani müdahale ekipleri hazır bulundurulacak.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Yoğunlaştırılmış arama ve yol kontrol faaliyetleri 2 Ocak 2020 Perşembe günü 08.00’e kadar sürdürülecek. Havaalanı, Tren Garı, Yüksek Hızlı Tren Garı, metro, AŞTİ’de yaya ve motorlu devriyelerle şehir içi ve devlet karayolları üzerinde denetimler artırılacak. Ankara’yı diğer illere bağlayan yollar ile kent içindeki önemli noktalarda yol kontrol ve aramalara devam edilecek.

İHBARLAR TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİLECEK

112 Acil, 155 Polis ve 156 Jandarma telefon hatlarında görev yapan personel sayısı takviye edilecek ve bu telefonlara yapılacak müracaat veya ihbarlar titizlikle ve derhal değerlendirilecek. Devlet Hastaneleri acil servisleri ile Aile Sağlığı Merkezleri, nöbetçi eczaneler ile haberleşme ve elektrik hizmetleri için gerekli ön hazırlıklar ilgili birimlerin üst yöneticileri tarafından önceden planlanacak ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatları hizmete hazır hâle getirilecek.

23 bin 414 personel sahada olacak

TEDBİRLER TAKİP EDİLECEK

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce eğlence mekânlarındaki denetimler yılbaşı gecesi de sürdürülecek. Muhtemel elektrik arızaları için Enerjisa Başkent ve Başkent Doğalgaz, ekiplerini her an müdahaleye hazır hâlde bulunduracak. Vali Yardımcıları başkanlığında İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla toplanacak ve alınan güvenlik tedbirlerinin takibi sağlanacak.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 23 bin 414 personel sahada olacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Aralık 2019 tarihinde saat 09 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 23 bin 414 personel sahada olacak haberi güncellenecektir.

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