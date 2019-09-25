223 haneye daha Halk Kart

Halk Kart’ın en büyük özelliğinin sadece belirlenmiş marketlerde geçerliliğinin olmadığını, bankamatik kartı gibi kullanılarak ev kirasından giyim kuşama her türlü nakit harcamada da kullanılabilir olduğunu aktaran Taşdelen, “Bugün toplam 890 aile Halk Kart’tan yararlanıyor. 2 binli rakamlara ulaşması için çalışmalara devam edeceğiz. İsraf yapmayacağız, güç durumda olan vatandaşlarla paylaşmaya, dayanışmaya devam edeceğiz. Halk Kart projemizle tüm Türkiye’ye örnek olan bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Hazreti Peygamberimizin ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ düsturuyla bu yardımları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.