220 projeyle geliyoruz

Şubat ayının ilk haftası yapılması arzu edilen ve ses getireceğini düşündüğümüz tanıtımda 220 proje ile hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız" dedi. Göreve başladığında yüzde 90'ını gecekonduların oluşturduğu bir ilçeyi teslim aldığını belirten Tiryaki, "Altındağ'da boş arazilere ve tarlalara kentsel dönüşüm yapmadık. Biz tamamen çöküntü alanları ayağa kaldırdık. Kavgasız gürültüsüz, anlaşarak yaptık" diye konuştu. Yenimahalle'de belediye başkanı seçilmesi halinde ‘Yenimahalle Toplum Merkezi’ projesiyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğini dile getiren Tiryaki, sözlerine şöyle devam etti:

"240 dönüm bir alan üzerinde, yaşlı yaşamevi, kadın sığınmaevi, kadın dayanışma, engelliler ve bağımlılıkla mücadele merkezleri gibi dezavantajlı grupları da içerisinde barındıracak 'Yenimahalle Toplum Merkezi' ilk etapta hayata geçireceğimiz çalışmalardan sadece bir tanesi.”