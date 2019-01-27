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Ankara Haberleri: 220 projeyle geliyoruz

ANKARA HABERLERİ

220 projeyle geliyoruz

Ömer OLCAY/AA
27.01.2019 - 15:34Son Güncelleme :

Altındağ Belediye Başkanı ve AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, "Yenimahalle için büyük projelerimiz var.

Ömer OLCAY/AA

Şubat ayının ilk haftası yapılması arzu edilen ve ses getireceğini düşündüğümüz tanıtımda 220 proje ile hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız" dedi. Göreve başladığında yüzde 90'ını gecekonduların oluşturduğu bir ilçeyi teslim aldığını belirten Tiryaki, "Altındağ'da boş arazilere ve tarlalara kentsel dönüşüm yapmadık. Biz tamamen çöküntü alanları ayağa kaldırdık. Kavgasız gürültüsüz, anlaşarak yaptık" diye konuştu. Yenimahalle'de belediye başkanı seçilmesi halinde ‘Yenimahalle Toplum Merkezi’ projesiyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğini dile getiren Tiryaki, sözlerine şöyle devam etti:
"240 dönüm bir alan üzerinde, yaşlı yaşamevi, kadın sığınmaevi, kadın dayanışma, engelliler ve bağımlılıkla mücadele merkezleri gibi dezavantajlı grupları da içerisinde barındıracak 'Yenimahalle Toplum Merkezi' ilk etapta hayata geçireceğimiz çalışmalardan sadece bir tanesi.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 220 projeyle geliyoruz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Ocak 2019 tarihinde saat 15 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 220 projeyle geliyoruz haberi güncellenecektir.

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