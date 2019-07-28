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Ankara Haberleri: 210 gecekondu yıkılıyor

ANKARA HABERLERİ

210 gecekondu yıkılıyor

Hürriyet Haber
28.07.2019 - 14:02Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikmen Vadisi 4. ve 5. etaplar kapsamında yer alan Mürsel Uluç Mahallesi 935. sokak ile çevresinde bulunan gecekondu ve çadırların yıkım işlemlerini hızlandırdı.

Hürriyet Haber

Yıkım ve temizlik çalışmaları için Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şube Müdürlüğü ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri koordineli çalışma yürütüyor. Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Alanı sağlıklı görünüme kavuşturulurken, gecekondu yıkımının dışında çevre kirliliği başta olmak üzere bölgeye atılan çöpler de temizleniyor. Zabıta ekipleri, çevre sağlığını tehdit eden birikmiş olan ambalaj, kağıt, çöp ve hafriyat atıklarını toplayarak, iş makineleriyle tahliye ediyor. Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 2013 yılından bugüne kadar 2 bin 242 gecekondunun yıkımı gerçekleştirilirken, kentsel dönüşümün son aşaması olan 4. ve 5. etaplarda kalan 210 gecekondu ile çadırın yıkım işlemleri de kısa süre içinde tamamlanacak. Bölgenin temizliğinin tamamlanmasının ardından proje uygulaması için Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler Daire Başkanlığı çalışmalara başlayacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 210 gecekondu yıkılıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 210 gecekondu yıkılıyor haberi güncellenecektir.

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