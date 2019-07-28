210 gecekondu yıkılıyor

Yıkım ve temizlik çalışmaları için Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şube Müdürlüğü ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri koordineli çalışma yürütüyor. Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Alanı sağlıklı görünüme kavuşturulurken, gecekondu yıkımının dışında çevre kirliliği başta olmak üzere bölgeye atılan çöpler de temizleniyor. Zabıta ekipleri, çevre sağlığını tehdit eden birikmiş olan ambalaj, kağıt, çöp ve hafriyat atıklarını toplayarak, iş makineleriyle tahliye ediyor. Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 2013 yılından bugüne kadar 2 bin 242 gecekondunun yıkımı gerçekleştirilirken, kentsel dönüşümün son aşaması olan 4. ve 5. etaplarda kalan 210 gecekondu ile çadırın yıkım işlemleri de kısa süre içinde tamamlanacak. Bölgenin temizliğinin tamamlanmasının ardından proje uygulaması için Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler Daire Başkanlığı çalışmalara başlayacak.