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Ankara Haberleri: 2023’te 50 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz

ANKARA HABERLERİ

2023’te 50 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz

Mehtap YILMAZ/AA
29.08.2019 - 15:28Son Güncelleme :

Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, teknopark firmalarının başarılı projeleri sonucu bugüne kadar 5 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’te bu rakamı 50 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Mehtap YILMAZ/AA

İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı da olan Gültekin, Teknopark Ankara’da genç girişimcilere ev sahipliği yapmak ve büyümelerini hızlandırmak amacıyla “Nar Kuluçka Merkezi” kurulduğunu aktardı. Girişimcilerin proje sonucunda elde edecekleri çıktıyı oluşturabilmeleri için tasarım ve prototip merkezi olarak Nar Atölye’nin inşa edildiği bilgisini veren Gültekin, buradaki 3 boyutlu tarayıcı ve yazıcı, 3 eksenli CNC’ler, CNC router, lazer kesici, talaşlı imalat istasyonları sayesinde firmaların da yeni nesil teknoloji projelerini yürüttüklerini kaydetti. Gültekin, Teknopark Ankara bünyesinde bulunan 150 firmanın 340 proje yürüttüğünü belirterek, projelerden yüzde 48.72’sinin savunma ve havacılık, yüzde 14.72’sinin medikal, yüzde 12.21’inin makine ve teçhizat, yüzde 12.18’inin yazılım, yüzde 4.54’ünün elektronik ve yüzde 7.63’ünün diğer sektörlerde olduğunu söyledi. 

2023’te 50 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2023’te 50 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2023’te 50 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz haberi güncellenecektir.

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