2023’te 50 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz

İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı da olan Gültekin, Teknopark Ankara’da genç girişimcilere ev sahipliği yapmak ve büyümelerini hızlandırmak amacıyla “Nar Kuluçka Merkezi” kurulduğunu aktardı. Girişimcilerin proje sonucunda elde edecekleri çıktıyı oluşturabilmeleri için tasarım ve prototip merkezi olarak Nar Atölye’nin inşa edildiği bilgisini veren Gültekin, buradaki 3 boyutlu tarayıcı ve yazıcı, 3 eksenli CNC’ler, CNC router, lazer kesici, talaşlı imalat istasyonları sayesinde firmaların da yeni nesil teknoloji projelerini yürüttüklerini kaydetti. Gültekin, Teknopark Ankara bünyesinde bulunan 150 firmanın 340 proje yürüttüğünü belirterek, projelerden yüzde 48.72’sinin savunma ve havacılık, yüzde 14.72’sinin medikal, yüzde 12.21’inin makine ve teçhizat, yüzde 12.18’inin yazılım, yüzde 4.54’ünün elektronik ve yüzde 7.63’ünün diğer sektörlerde olduğunu söyledi.







