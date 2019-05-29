15 Temmuz anıtına akıl almaz saldırı

Mamak Belediyesi’nin Mamak Caddesi’nde inşa ettirerek darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz 2017’de açılışını yaptığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı’ndaki Ömer Halisdemir heykeline kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Halisdemir’in elindeki tüfek, vandallar tarafından heykele zarar verilerek çalındı.

GÖRÜNTÜ VARSA BULUNSUN

15 metre yüksekliğinde inşa edilen ve 249 şehidin birer yıldızla temsil edildiği anıtta, darbe girişiminde yaşanan kahramanlıkların görselleri ve 15 Temmuz gecesi sembolleşen Ömer Halisdemir’in heykeli yer alıyor. Halisdemir’in heykeline yapılan çirkin saldırı hakkında Hürriyet Ankara’ya konuşan vatandaşlar, “15 Temmuz gecesi yaptığı kahramanlıkla adını tarihe yazdıran bir vatan evladının heykeline yapılan bu saldırı cezasız kalmamalı. Eğer kamera görüntüsü varsa bir an önce bulunmalı” diye tepki gösterdi.

2017’DE AÇILMIŞTI

Mamak Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde törenle açılmıştı. Darbe girişimi gecesi tankların durdurulduğu Mamak Caddesi üzerinde yer alan anıt 2 bin metrekarelik alan üzerinde 15 metre yüksekliğinde inşa edildi. Ünlü Heykeltıraş Oğuz Ertürk tarafından tasarlanan anıtta 249 şehit birer yıldızla temsil ediliyor. Darbe girişiminde yaşanan kahramanlıkların görselleri ve 15 Temmuz gecesi sembolleşen isimlere de yer verilen anıtın tam önünde darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir’in heykeli yer alıyor.