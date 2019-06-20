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Ankara Haberleri: 10 bin kilometre boyunca anlatacak

ANKARA HABERLERİ

10 bin kilometre boyunca anlatacak

AA
20.06.2019 - 15:03Son Güncelleme :

Lösemiye dikkat çekmek amacıyla bisikletle Adana’dan çıktığı Türkiye turu kapsamında Ankara’ya gelen Kemal Yücel, “Bu hastalıkla mücadele ilik bağışıyla mümkün. 10 bin kilometre yol almayı hedefliyorum. Gittiğim her yerde kök hücre bağışının önemini anlatacağım” dedi.

AA

Lösemiye dikkat çekmek için iki yıl önce bisikletle 2 bin 100 kilometre yol kateden Kemal Yücel, 10 bin kilometre hedefiyle Türkiye turu yapıyor. Bisikletle Adana'dan çıktığı Türkiye turu kapsamında Ankara'ya gelen Yücel, Güvenpark'ta bulunan Kızılay kan bağışı noktasında Ankaralılara, kök hücre bağışında bulunmalarını tavsiye etti.  Yücel, 6 yıl önce lösemi nedeniyle 2 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini belirtti. Hastalığa dikkat çekmek için 2 yıl önce ‘Her Pedal Bir Umut Olsun’ sloganıyla Adana'dan İstanbul'a bisikletiyle yaptığı yolculuğu bir ayda tamamladığını aktaran Yücel, aynı amaçla yeniden yollara çıktığını söyledi. Yücel, bisikletle Türkiye turu kapsamında 10 bin kilometre yol almayı hedeflediğini, tur boyunca gittiği her yerde kök hücre bağışının önemini anlatacağını ifade etti.

10 bin kilometre boyunca anlatacak

EVLAT ACISI YAŞAMASINLAR

İlik nakli yapılamadığı için lösemili çocukların hayata gözlerini yummalarından büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Yücel, "Benim gibi başka babalar evlat acısı yaşamasın” dedi. Güzergahı boyunca lösemi hastalarını da ziyaret ettiğini belirten Yücel, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl Kayseri Lisesi’nde öğrenim gören bir lösemi hastasını ziyaret etmek istedim. O sırada bir veli bana seslenerek, 'Geçen yaz geldiğinde ben kan örneği verdim. Eşleşme çıktı ve ilik vererek bir çocuğun hayatını kurtardım' dedi. Bu şekilde iki yıl önce yaptığım İstanbul turu kapsamında 14 lösemili çocuğumuzun hayata tutunduğunu öğrendim. Türkiye turu kapsamında gece 01.00 sularında Aksaray'a girerken bir araca şehir merkezini sorduğumda sürücü aracından inerek bana sarılıp ağladı ve bana dedi ki '8 ay önce ilik bulamadığım için çocuğumu kaybettim. Seni haberlerden izlemiştim.' İnsanlar ilik yoksunluğundan dolayı acılar yaşamışlar. Bu hastalıkla mücadele ilik bağışıyla mümkündür. Herkesi kök hücre bağışı yapmaya davet etmeye devam edeceğim." 

10 bin kilometre boyunca anlatacak

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 10 bin kilometre boyunca anlatacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Haziran 2019 tarihinde saat 15 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 10 bin kilometre boyunca anlatacak haberi güncellenecektir.

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