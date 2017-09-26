Yer: Beyoğlu... Gizli tünel bulundu

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Beyoğlu Bülbül Mahallesi’nde uyuşturucu satışı nedeniyle çok sayıda ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen Sokak Suçlarıyla Mücadele timi, mahallede çok sayıda adreste uyuşturucu kullanımı, satımı ve depolandığı yerlere baskın düzenledi. Özel hareket polislerinin de destek verdiği baskında, çok sayıda metruk bina girilerek arandı. Sokak aralarındaki şüpheli şahıslarında üstleri arandı.





Bira kasalarının içerisinde uyuşturucu madde bulundu



Yapılan çalışma sonucunda ekipler sokak arasında faaliyet gösteren bir marketin dışındaki bira kasalarının içinde çoraba gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Sorgulama sonucunda market sahibi ve çalışanı gözaltına alındı. Bölgede otomatik silahlarla önlem alan özel harekat polisleri kuş uçurtmadı. Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar ise didik didik arandı.



Metruk binalar arasında torbacı tüneli bulundu



Öte yandan, ekipler sokak üzerinde bir metruk binanın kapısını kırarak içeriye girdi. Binanın katlarını tek tek arayan tim, odalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan çalışma sonucunda binanın birinci katında, kaçmak ve uyuşturucu satımını kolaylaştırmak için binalar arasında yapılan torbacı tüneli bulundu. Tünelde içeriye giren tim, diğer binalarda da arama yaptı. Mahalleyi ablukaya alarak didik didik arayan tim çevredeki vatandaşların ifadeleri doğrultusunda da bazı metruk binaları aradı.

Öte yandan uygulamada 3 kişi gözaltına alınırken 2 silah ve 2 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.