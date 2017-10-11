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    Yeni yıldız Porg mu

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 23:08 | Son Güncelleme:

    “Star Wars” (Yıldız Savaşları) serisinin aralık ayında gösterime girecek 8’inci filmi “The Last Jedi”ın (Son Jedi) son fragmanında Chewbacca’nın yanında görülen Porg canlısı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

    Yıldız Savaşları’na dair bilgilerin toplandığı Wookieepedia’ya göre bu sevimli canlı, “Ahch-To” gezegeninde yaşayan bir tür deniz kuşu.

    Etiketler: Yıldız Savaşları , Star Wars , gazetehaberleri
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