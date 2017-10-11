Yeni yıldız Porg mu

“Star Wars” (Yıldız Savaşları) serisinin aralık ayında gösterime girecek 8’inci filmi “The Last Jedi”ın (Son Jedi) son fragmanında Chewbacca’nın yanında görülen Porg canlısı sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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