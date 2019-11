  Yeni yılda Stockholm’ün ışıkları hiç sönmez   

Mehmet YAŞİN

Yazın İsveç’te batmak bilmeyen güneş, kış aylarında da neredeyse gün boyunca saklanır. Işıklarla süslenen başkent Stockholm bu dönemde kış masallarını andırır.

Yılbaşında yurtdışında masalsı bir ortamda kışın tadını çıkarmak istiyorsanız Stockholm’ü görmelisiniz. Yurtiçinde kalmaya niyetliyseniz, yeni yıla Antakya’da lezzet turuyla başlayabilirsiniz.

Avare’nin önerisi

Yolculuklar Üzerine Stefan Zweig

Everest Yayınları



20’nci yüzyılın vicdanı, Avusturyalı romancı, oyun ve biyografi yazarı Stefan Zweig, 20’li yaşlarından itibaren dünyayı keşfe çıkmıştı. 1902’den 1940’a kadar gördüğü şehirleri, kültürleri, insanları not aldı. Çok sevdiği Avrupa’nın ikinci kez savaşa girmesine dayanamayıp 1942’de Brezilya’da hayatına son verdiğinde 61 yaşındaydı. Ondan geriye Amok Koşucusu gibi unutulmaz öyküler, Dünün Dünyası gibi denemeler, biyografiler kaldı. Seyahat notları ise “Yolculuklar Üzerine” adıyla bir araya getirildi. Kitap Avrupa ülkelerinin yanı sıra Hindistan, Amerika, Rusya anılarını da içeriyor. Kitabı Türkçeye Ahmet Arpad çevirdi.



Rüzgarla Yoldaş Abbas Kiarostami

Pan Yayınları



Kirazın Tadı, Rüzgar bizi Götürecek gibi unutulmaz filmlerin İranlı yönetmeni Kiarostami, aynı zamanda iyi bir fotoğrafçı ve şair. İslam Devrimi sonrasında filmleri yasaklanınca, belgesellere ve şiire yönelen sanatçı ülkesinde dörtlükleriyle tanınıyor. Rüzgarla Yoldaş’ta şiirleri Farsçalarının yanı sıra Uğur Yıldırım’ın Türkçe’siyle aktarılıyor.



SEYAHATTE NE DİNLEYELİM

ÖZGÜR KORKMAZGİL BU ALBÜMÜ ÖNERİYOR



Fernando Corona Murcof Mexico EMI Music France



Motosiklet, ressam Özgür Korkmazgil’in hayatının önemli bir parçası. Öykülerin, aklına takılan soruların peşinde seyahatlere çıkıyor. Ana yollardan çıkıp, ara yollara sapıyor. Gittiği yerlerde insanların, kentlerin ve yeryüzünün dokusunu inceliyor. Esnaf lokantalarını keşfediyor. Türkiye’de ayak basmadığı şehir yok. Toroslar ve Güneydoğu Anadolu’nun mutlaka görülmesi gerektiğini savunuyor. Sibirya ve Afrika’ya motorsikletle gitmek istiyor. Hedefi Moğolistan’ı baştan başa, Afrika’yı ise kuzeyinden güneyine kadar geçmek. Özgür Korkmazgil, Avare okurlarına Fernando Corona-Murcof’un Erik Truffaz’la birlikte kaydettiği Mexico albümünü öneriyor.



SEYAHATTE NE OKUYALIM ALP TURAÇ BU KİTABI ÖNERİYOR



Robert M. Pirsig Zen ve Motorsiklet Bakım Sanatı Ayrıntı Yayınları



Babajim Stüdyoları’nın sahibi Alp Turaç, yemekleri, dalış alanları, motosiklet parkurları nedeniyle tatilde Akdeniz ve Ege sahillerini tercih ediyor. Antalya, Tekirova’da kamp yapıyor, at biniyor. Türkiye’nin neredeyse tamamını gezmiş. Nevşehir, Doğu Karadeniz, Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Hasankeyf’e motorsikletiyle tekrar gitmek istiyor. Yurtdışında nefis yemekleri nedeniyle Girit’i tercih ediyor. Tayland ve çevresindeki adalarından çok etkilendiğini söylüyor. Yaz aylarında Norveç’in kuzeyindeki göller bölgesini motorsikletiyle gezmeyi planlıyor. Turaç, Avare okurlarına, Borbert M. Pirsig’in Zen ve Motorsiklet Bakım Sanatı kitabını öneriyor.

Aslında doğru bir öneri midir tam kestiremedim ama soğuğuyla, karanlık günleriyle, ışıl ışıl sokaklarıyla Stockholm bence tam bir yılbaşı gecesi kentidir. Çünkü yılbaşı demek kar, kış, üşümek, sonra sığındığınız sıcak ortamda çeşitli yollarla ısınmak demektir.

Eğer önerime uyup İsveç’in bu tabloyu andıran kentine gitmek isterseniz, uçuş süresinin 3 saat 20 dakika olduğunu hatırlatmakla yazıya başlamak isterim. Bu kentin Türk yazın hayatına çok eski dönemlerde girdiğini belirtmekte yarar görüyorum. Örneğin bu coğrafyaya ilk olarak giden Ahmed Mithat Efendi, 1889 tarihli “Avrupa’da Bir Cevelan” da İsveç’ten uzun uzun söz etmiştir. Yazar kitabında Stockholm’ü Venedik’e benzetmiştir. Burada tiyatro sanatının hayli ilerlemiş olduğunu, gayet büyük bir opera ile dram ve komedi tiyatrolarının bulunduğunu, bunların yanı sıra Beyoğlu’nun kafe-şantanları gibi birkaç küçük tiyatro olduğunu, sayısız kitapla dolu olan kütüphanenin ise hayranlık uyandırdığını ballandıra ballandıra anlatmıştır.

BOĞAZİÇİ’NİN 50 KATI GÜZELLİK

1912’de İsveç’e giden Celal Nuri ise “Şimal Hatıraları”nda, kentin İstanbul’a benzeşen yönlerine değinir: “Stockholm şimdiye kadar gördüğümüz memleketlerin en latifidir. Elli adet Boğaziçi tasavvur ediniz. Bunların içine bine yakın Büyükada, Heybeliada, Kınalıada koyunuz. Latif fakat koyu renkte bir deniz. Zarif ormanlar, simsiyah kayalar. Pek şairane yapılmış köşkler, villalar, sayfiyeler, oteller, kahvehaneler... Stockholm şu andaki medeniyetin en yüksek numunesini teşkil eder...”



Kenti tanımaya Gamla Stan’dan başlamınızı öneririm (tarihi bölge). Biraz gezindiğinizde, küf rengi yeşil çatılar, yüksek gotik kulelerle Stockholm’un suların üstünde yüzen bir kente benzediğini görürsünüz. 1252’de tarihi bölgenin bulunduğu bu büyükçe adada kurulmuştur. 15 ve 16’ncı asırdan kalma binaların arasındaki sokaklarda yürümeye başladığınızda aniden çöken karanlık sizi şaşırtabilir. Zaman karmakarışık olabilir. Akşamın olduğunu sanırken kolunuzdaki saatin henüz 14.30’u gösterdiğini görünce ne yapacağınızı şaşırırsınız. Ama sokakları süsleyen ışıklar, pırıl pırıl parlayan vitrinler sizi zamana adepte eder. Yalnız karanlıkla birlikte soğuğun şiddetini artıracağını aklınızdan çıkarmayın.



Dolaştığınız daracık sokaklardaki tüm binalar eskilikleriyle övünür. Bir çok kapının üstünde 1600’lü, 1700’lü yapım tarihleri yer alır. Bir eczanenin 1656, bir lokantanın 1722, bir pastanenin 1785’den beri aynı yerde hizmet verdiklerini belirten tabelalarını okuyunca, bu kentin geçmişine ne kadar düşkün olduğunu görüp Stockholm’e saygı duyarsınız. Yürürken üşürseniz kendinizi hemen bir mağazaya atıp bir süre ısınabilirsiniz.

PENCERELERDE YEDİŞER MUM

Küçük otellerin, lokantaların, kahvelerin, caz kulüplerinin bulunduğu bu adada daha çok yazarlar, sanatçılar ve politikacılar oturur. Evlerin pencerelerindeki piramit şeklindeki mumluklarda yedi mum yanar. Her dar yol sıcak şarap kokan bir meydancığa açılır. İki kişinin bile yan yana yürüyemeyeceği kadar dar olan sokaklar, sizi kralın 608 odalı kışlık sarayının önüne çıkarır.



Her seferinde gece yarısı sokaklarda yürüdüğünüzü sanırsınız ama saatinize baktığınızda henüz akşamüstü olduğunu görüp, sevinirsiniz. Kentin en eski kahvesi Sundberg Konditori de bu adadadır. Burada mola verebilirsiniz. Orta masada etrafı fincanlarla çevrili semaver benzeri kaptan kahvenizi doldurup, akşam yemeği için plan yapabilirsiniz. Bana soracak olursanız Kral’nın arada bir yemek yediği, bodrum katındaki Cattelin adlı bir restoranı öneririm.

Gamla Stan’ın hemen yanı başındaki küçük Riddarholmen’ni geçip, Stockholm’un yeni bölümüne geçebilirsiniz. Birbirlerini haç biçiminde kesen Drottninggatan (Kraliçe Caddesi) ile Kungsgatan’ın (Kral Caddesi) iki yanına tüm şık alış veriş mağazaları sıralanmıştır. Alışverişe niyetliyseniz bu caddelerde her aradığınızı bulabilirsiniz.

SEYYAR MANGALLAR

Stockholm’ün gezilecek, görülecek yerleri pek geniş bir alana yayılmaz. Bir kahvede, bir kahve içimi sürede kent haritasını inceledikten sonra, neyin nerede olduğunu hemen çözebilirsiniz. Meydanlardaki mangalların ilginizi çekeceğinden eminim. Meydanın dört bir yanına konan mangalların yanında, birer çuvalda odun durur. Üşüyenler kısa süreliğine ateşe ellerini uzatıp ısınırlar. Tabii ateş geçiyorsa odun atmayı da ihmal etmezler. Mangalın başından uzun süre ayrılamazsınız. Yeteri kadar ısındıktan sonra deniz kıyısına doğru yürüyüp, ünlü opera binasını görmeniz gerekir. Bu binada tam 120 yıldan beri perdeler açılıp kapanır. Lezzetli bir akşam yemeğinden sonra bir caz klübüne gitmenizi, geceyi orada bitirmenizi öneririm.



Ertesi gün Grand Oteli’nin önünden kalkan gezi teknelerine binip, kanalların arasından kentin diğer yüzlerini görebilirsiniz. Kanallar, göller, adalar, parklar şehri Stockholm, Kutup soğuğuna rağmen çok sıcak görüntüler sunar size.

LEZZET KEŞİFLERİ

Bir başka günün aydınlık bölümünü de, biraz sokaklara biraz da müzelere ayırabilirsiniz. Önce Skeppsholmen Adası’na geçip, Modern Sanatlar Müzesi’ni gezebilirsiniz. Sonra önünde küt burunlu, karpuz kıçlı kuzeyli teknelerin bağlandığı kuzeyli evlerin önünden yürüyüp, ünlülerin ve zengin tabakanın ikamet ettiği Djurgarden Adası’na geçebilirsiniz. Adanın hemen girişindeki Vasa Müzesi’ndeki eski bir batığın sizi şaşırtacağından emin olabilirsiniz. Müzeyle aynı adı taşıyan 68 metre uzunluğundaki gemi, 1628’de yapılmıştır. Bu muhteşem gemi, tek gülle atamadan, tek kılıç sallamadan ilk seferinde, adanın bir mil uzağında batmıştır.

Eğer lezzet keşiflerine meraklıysanız, öncelikle iki alışveriş merkezi önereceğim. Bunlardan biri, Hötorget Meydanı’ndaki Hötorgshallen adlı etnik pazardır.



Yüzlerce küçük dükkanda yok yoktur. Timsahtan ayı etine, akla gelmedik çeşit çeşit balıklara, sebzelere kadar her şeyi bulmak, yemek yemek de mümkündür. Diğeri, Ostermalmstorg Meydanı’ndaki Ostermalms Saluhall’dir. Burada da akla hayale gelmeyecek gıda maddeleri satılır.



Akşam yemekleri için daha çok yerel mönüler sunan restoranları öneririm. Örneğin 1722’de kurulan Den Gyldene Freden adlı restoran bunlardan biridir. Burada yanında tatlı patatesle servis edilen, Maderia şarap sosuyla pişirilmiş rengeyiği etinin tadına doyamazsınız. Önereceğim diğer bir mekan da, opera binası içindeki Operakallarens Matsal adlı restorandır. Ama buraya neredeyse bir ay önceden rezervasyon yaptırmak gerekir.



Tüm kuzey ülkelerinde olduğu gibi, Stockholm’de de deniz mahsulleri, mönülerin en baş köşesinde yer alır. Soğuk kuzey denizinde tutulan Ringa en çok rağbet edilen balıktır. Kral Yengeçler, iri karidesler, ıstakozlar, uskumrular, dil balıkları, midyeler, somonlar, kalkanlar, istiridyeler, deniz levrekleri mönülerin vazgeçilmezleridir.



Restoranları akşam yemeklerine saklamanızı, öğle yemeklerini ise ayaküstü geçiştirmenizi öneririm. Her köşede karşıma çıkan seyyar sosisçilerde, küçücük bir sandviçin içinde sunulan baharatlı çorizo sosisinin tadına doyum olmaz. Bazı öğle yemeklerinde de deniz kıyısına inip, kağıt tabaklarda verilen kızarmış ringa yiyebilirsiniz.



Şunu belirtmek isterim, Stocholm çılgın yılbaşı kutlamak isteyenler için ideal bir adres değil. Ama bu kısacık tatili bahane edip, kış günlerinden keyif alıp, huzurla dolmak istiyorsanız bu kent tam aradığınız yer.

