Yeni yıla yeni oto

Yeni yıla yeni otomobille girin

YENİ yıla yeni otomobille girmek isteyenler için firmalar Aralık ayında birbirinden cazip fırsatları devreye soktu. 26 bin TL’yi bulan indirimlerden, 24 aya kadar sıfır faizli kredi ve aylık 300 TL’lik taksitlere, ÖTV ve KDV’yi karşılamaktan, ödemeyi 6 ay ötelemeye kadar bir çok cazip ödeme seçeneği sizleri bekliyor. Bu fırsatlarla otomobil almanın tam zamanı.

2011 yılının sona erip yeni bir yıla girmemize günler kaldı. Otomotiv sektörü için çok iyi başlayan ancak ikinci yarıdan itibaren hükümetin ekonomiyi soğutma önlemleriyle frene basılan pazarda son kozlar artık Aralık ayında oynanıyor. Kasım ayında satışların beklentilerin altında gerçekleşmesiyle birlikte kampanyaların dozunu artıran firmalar, yılın son günlerinde birbirinden cazip fırsatları devreye soktu. Bu cazip kampanyalar firmalara pazardan daha fazla pay alıp, yıl sonu satış hedeflerini tutturmasına yardımcı olurken, yeni yıla yeni otomobille girmek istiyenler için de büyük avantajlar yaratıyor.

Ocak’ta fiyatlar artacak

2011 yılının son günlerinde firmalar, 26 bin TL’yi bulan indirimlerden, 24 aya kadar sıfır faizli kredi ve aylık 300 TL taksitlere, ÖTV ve KDV’yi karşılamaktan, ödemeyi 6 ay ötelemeye kadar bir çok cazip ödeme seçeneği sunuyor. Bununla da yetinmeyen firmalar artan döviz kurunu sabitleme yolunu da seçiyor. Yani Aralık ayı otomobil sahibi olmak için bir çok çarpıcı fırsatlar sunuyor. Ocak ayında fiyatların kampanyaların, desteklerin bitmesi ve artan döviz kurunun yansıtılmasıyla en az yüzde 10-15 civarında artacağını hesap ederseniz, otomobil almanın tam zamanı olduğunu daha iyi görebilirsiniz.

Tarihi rekor geliyor

Aralık ayında kampanyaların da etkisiyle satışların 100 bin adedin üzerine çıkması bekleniyor. Firmalar ellerindeki stoğu sundukları birbirinden cazip fırsatlarla eritme yolunu seçip, yıl sonu hedeflerini tutturmak istiyor. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 artışla 735 bin 33 adede yükselen otomotiv pazarı, Aralık ayında 26 bin adet bile satsa yeni bir rekora imza atacak. Ancak sektör yetkilileri Aralık ayında kampanyaların da etkisiyle 120 bin adetlik bir pazarın oluşmasını bekliyor. Bu da otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yılı 855 bin adetlik tarihi rekorla kapatacağını ortaya koyuyor. Ancak 2012 yılı beklentileri ise pazarın yüzde 10-15 düşeceği üzerine yoğunlaşmış durumda.



AUDI

2012’de model atağına kalkıyor 3 yeni modelle gücünü artırıyor

DOĞUŞ Otomotiv-Audi Genel Müdürü Gino Bottaro,2011 yılının Audi markası için güzel bir yıl olduğunu belirterek, “Q3, A6 gibi yeni modellerimizi piyasaya sürdük. 2011 yılı ayrıca, satış sonrası hizmetler bakımından da Audi’nin yılı oldu. Mallorca’da yapılan Twin Cup Dünya finallerinde, İstanbul’daki yetkili servisimiz Şenyıldız Otomotiv, dünyanın en iyi Audi servisi unvanını kazandı. 2012 için de özellikle yeni ürünler konusunda, Audi olarak çok umutluyuz” dedi.

2012’nin çok sevilen modellerinin makyajlı ve yenieinmiş versiyonlarını piyasaya sunacakları bir yıl olacağını kaydeden Bottaro yeni modelleri şöyle sıraladı:

Önümüzdeki yılın en büyük yeniliği, Türkiye’de kendisine has bir hayran kitlesi yaratan A1 modelimizin, 5 kapılı versiyonu olan A1 Sportback’in gelişi olacak. Geçen ay Tokyo Otomobil Fuarı’nda tanıtımı yapılan A1 Sportback, benzinli ve dizel seçeneği ile Türkiye’de Mayıs ayında pazara sunulacak.

Makyajlı A4 ve makyajlı A5 de 2012’de Türkiye yollarında olacak. Pazara sunuldukları ilk günden beri Sportback, Coupe ve Cabriolet ile büyük beğeni toplayan A5, yeni keskin hatları, daha sportif tasarımı ve dinamizmiyle ilgiyi üzerinde topluyor. Makyajlı A5, 2012’nin ilk günlerinden itibaren satışa sunulacak.

Audi’nin bir diğer yenilenen modeli ise A4. Audi’nin en çok satan modeli A4, sekizinci nesliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. 39 yıl önce Audi 80 olarak pazara sunulan A4 ailesi, bugüne kadar 10 milyon adetlik bir satış rakamına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Tüm versiyonları; Sedan, Avant, A4 allroad quattro ve S4 ile kapsamlı bir yeniliğe uğrayan A4, Şubat 2012 tarihinden itibaren Türkiye’de satışa sunulacak. Türkiye’de ilk planda 1.8 TFSI 170 beygir multitronic, 2.0 TFSI 211 beygir S tronic quattro ve 2.0 TDI 177 beygir multitronic motor seçenekleriyle satışa sunulması planlanıyor.”

İkinci altı aya rağmen 2011’de rekor oto satıldı, 2012’de ise en az yüzde 10 düşüş bekleniyor

OTOMOTİV pazarı 2011 yılında ilk ve ikinci altı ay olmak üzere iki dönem olarak ayrıldı. İlk altı ayda düşük kur ve faizle yaşanan tarihi büyüme ikinci altı ayda yerini ÖTV, faiz ve döviz kurundaki artışla küçülmeye bıraktı. Sektör yetkilileri buna rağmen 2011 yılında toplam pazarın yaklaşık 850 bin adetle rekor kıracağını, 2012 yılında ise Avrupa’daki krize bağlı artan faiz ve döviz kuruyla en az yüzde 10 küçüleceğini öngörüyor.

2011 yılını rekor iç pazarla kapatması beklenen otomotiv sektörünü 2012 yılında ise daha belirsiz bir yıl bekliyor. Sektör temsililerinin ortak görüşü Avrupa’daki kriz, artan döviz kurları ve faizler ile ÖTV artışının etkilerinin 2012 yılında pazarı bu yıla oranla en az yüzde 10 daraltacağı yönünde. Bu da 2011 yılında yaklaşık 850 bin adetle kapatması beklenen pazarın 2012 yılında 770-800 bin seviyesine inmesini sağlayacak. Tabi kimsenin 2012 yılına ilişkin çok sağlıklı bir öngörü yapamadığını da belirtmekte fayda var.

İlk ve ikinci altı ay

Sektör yetkililerinin 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı öngörülerine geçmeden önce bu yıl neler oldu bir üstünden geçmekte fayda var. Aslında 2011 yılını ilk ve ikinci altı ay olarak değerlendirmek gerekir. İlk altı ay hem tüketici faizlerinin hem de döviz kurlarının düşük olmasından dolayı son derece hareketli geçti. Dolayısıyla otomotiv satışları açısından olması gereken iki temel faktör de sağlanmıştı ve bu da satışları pozitif yönde etkiledi. Geçmiş yıllara göre en iyi ‘ilk 6 ayı’ yaşadık. Hatta ikinci 6 ayda satışlardaki yavaşlamaya rağmen, yıl toplamına baktığımızda ilk 6 ayın etkisi yine de rekor bir yılın gerçekleşmesini sağladı.

3 temel negatif etken

İkinci altı aya ise üç temel negatif etken damgasını vurdu. Bir tanesi üst segmentteki binek otomobillerdeki ve hafif ticari araçların bir grubundaki ÖTV artışı, bir diğeri 0.90-0.95 seviyelerinden seyreden tüketici kredilerinin bugün artık aylık 1.3 seviyelerine gelmiş olması ve son olarak yılbaşından bugüne döviz kurlarındaki ortalama yüzde 22’lik artış. Sökter yetkilileri bu 3 negatif etkene rağmen pazarın halen 65 binler seviyesinde seyretmesini ise son derece olumlu buluyor. Ancak bu konudaki en net açıklamayı Borusan Otomotiv CEO’su Eşref Biryıldız yapıyor: “Otomobil satışının 2011’deki gibi böyle bir 12 aylık dönem yaşaması artık bir 2-3 yıl daha ister. ÖTV oranları artırılan küks segmentin bir 10 yıl daha böyle bir 12 aylık dönem yaşayacağını düşünmüyorum.”

Otoda önümüzdeki 2-3 yıl 2011 gibi bir yıl yaşanmaz

Borusan Otomotiv CEO’su Eşref Biryıldız: “2011 yılında toplam otomobil pazarı ilk 6 ayın etkisiyle geçtiğimiz yıla göre yüzde 10-11 civarında büyüyerek 560-570 bin seviyesinde kapanacaktır. Ancak otomobil satışının böyle bir 12 aylık dönem yaşaması artık bir 2-3 yıl daha ister. 1.6 litre üstündeki mevcut ÖTV oranlarının devam ettiği sürece ise toplam otomobil pazarının ancak yüzde 8’ini oluşturan lüks segmentin bir 10 yıl daha böyle bir 12 aylık dönem yaşayacağını düşünmüyorum. 2012 yılında toplam pazarın yüzde 89’unu oluşturan 1.6 litrelik otomobil satışları mevcut yüzde 37’lik ÖTV oranı ile yüzde 10-15 düşer. Yani bu yılın bu kategorideki tahmini adeti olan 503 bin yerine 428 ila 453 bin adet arasında olur. Toplam otomobil pazarının yüzde 9’unu oluşturan 1.6 litre ila 2.0 litre arasındaki pazar ise yüzde 30 ila 35 düşer. Yani yıl sonu tahmini olan 51 bin adet yerine 33 bin ila 36 bin adet arasında olur. Toplam otomobil pazarının yüzde 2’sini oluşturan 2.0 litre üzerindeki pazar yüzde 65 ila 70 düşer. Yani yıl sonu tahmini olan 11 bin adet yerine 3 bin 400 ila 4 bin adet arasında olur. Bunları harmanladığımızda toplam otomobil pazarı 464 ila 493 bin adet arasında olur. Bu, 2011 yılını 565 bin adet ile sonlanacak diye kabul edersek, 2012 yılının yüzde 13 ila 18 arasında düşmesi demektir. Bu tahmini neresinden bakarsanız bakın iyimser bir varsayımdır.”

2012’de pazar düşer ama istikrar sürer

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar: “2011 yılında pazar büyüklüğünün geçen yılın yüzde 10-15 yukarısında çıkacağını tahmin ediyoruz. 850 binin üzerinde satışla rekor bir yıl olacak. 2012 yılında ise ekonomik büyümesinin daha az olacağını düşünerek, Türkiye’deki pazarı bu seneye göre bir miktar düşük beklemeliyiz, bu sürpriz olmamalı. Bu yılın yüzde 10 kadar altında bir pazarla karşılaşmamız olası. Yani 2012’nin, 2010 ayarında bir pazar olmasını bekliyoruz. Bu da Türkiye’de son yıllarda otomotiv sektöründe yaşanan istikrara uygun bir rakamdır. Böyle olması planlarımızda da bir sıkıntı yaratmayacaktır. Otomotiv pazarında 2012’de muhtemel daralma, faizlerin yükselmesi nedeniyle eskisi kadar cazip alım ve kredileme koşulları bulunmamasından ve ÖTV artışlarından kaynaklanacaktır. Türkiye’de vergiler yeterince yüksek, yapılan her artışta pazarın küçülmesi riski bulunduğunu ve pazarın küçülmesi de toplam vergi gelirini olumsuz etkiler.”

2012’de ilk 6 ay düşen pazar sonra toparlar

Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay: “2011’de toplam pazarın yılın sonuna kadar 2010 yılına göre yüzde 10’luk bir artışla kapanacağını öngörüyoruz. 2012 yılında ise Türkiye otomotiv pazarının ilk 6 ayda düşük gideceğini, ikinci 6 ayda ise kısmen toparlanacağı bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. Artırılmış olan ÖTV vergisi ve diğer ekonomik kısıtlar nedeniyle 2012 yılı için yüzde 5-10 mertebesinde daralacak bir endüstri öngörüyoruz. Avrupa’daki ekonomik çalkantı nedeniyle özellikle yılın ilk yarısında daralan ihracat beklenirken yüzde 70’i yerli üretilen hafif ticari araçların ÖTV’lerinin tekrar azaltılarak yerli üretime ve istihdama katkı sağlanmasını bekliyoruz. İç pazarın büyümesi oranında yatırımcıları cesaretlendirici tedbirler alındığında hem iç hem de dış yatırımcılar yerli araç üretmeye geleceklerdir.”

2012’de Pazar 750 bine iner

Çelik Motor Genel Müdürü Bora Koçak: “Benim tahminimce bu yıl pazar 840 bin adetlere yaklaşıp yeni rekor kırar. Binek otomobil açısından bakarsak, son 2 ayda 120 bin adet satış gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu da pazarı 840 binler seviyesine taşıyacaktır. 2012 yılı için ise herhangi bir büyüme beklemiyoruz. Hatta 840 bin seviyesinden gerçekleşecek olan pazarın, 800 bin adedin altına gerileyeceğini ve 750-800 bin bandında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.”

2012’de kontrollü büyüme yaşanır, artış hızı yavaşlar

Subaru Genel Müdürü Toros Kardaş: “2011’in ilk yarısında yaşanan büyüme yılın ikinci yarısında yerini daralmaya bıraktı. ODD’nin sonuçlarına baktığımızda yılsonunda pazarın 850-900 bin civarında bir rakamla kapanacağı öngörülüyor. Dolayısıyla bu yıl hedeflenen 1 milyon adetten konuşmak gerçekçi olmayacaktır. Ancak yılsonu rakamlarına baktığımızda pazar açısından rekor bir kapanış olacağını da belirtebiliriz. 2012’nin Avrupa’dan kaynaklanan etkiler nedeni ile biraz daha zor geçmesi beklense de Türkiye’nin yüzde 3’lere yaklaşan büyümesi ile yeni bir rekor yakalanabilir. Alınan mali sıkılaştırma önlemleri pazarın artış hızını yavaşlatırken, kontrollü büyüme çizgisine çekileceğini söyleyebiliriz. Büyümenin 2012’de kontrollü olarak devam edeceğini ve Türkiye pazarı açısından 2012’nin olumlu geçeceğini düşünüyorum.”

2012’de daralma yüzde 10 ile sınırlı olur

Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul: “Otomotiv sektöründe bu yıl pazar çok şaşırtıcı seyretti. İlk yarıda, hızla artan döviz kurlarına rağmen, beklenenin üzerinde bir artış, ikinci yarıda ise cari açığın finansmanının zorlaşmasına kurban giden ivme. ÖTV artışı ile ve sektörün buna hızla cevap vermesi ile etkilerini az yaşadık. Gerçek yansımaları önümüzdeki yıl içerisinde kendisini hissettirecektir. Bununla birlikte yıl sonunda pazarın 850 bin adet civarında kapanacağını zannediyorum. 2012 yılında ise global krizin etkileri ve ekonominin büyümesine endeksli olarak otomotiv sektöründe küçük çaplı bir daralma yaşanacağına inanıyorum. Daralma pazarın yüzde 10’u ile sınırlı olacaktır. Bu daralma ile birlikte pazarın 750 bin civarında olacağını düşünüyorum.”

İstikrar sürerse 2012’de 800 binlik pazar oluşur

Nissan Genel Müdür Yardımcısı İlkim Sancaktaroğlu: “2011 yılı, otomotiv sektörü açısından oldukça olumlu geçti. Pazar büyümesi beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Kasım sonunda 735 bin 33 adetlik satış rakamına ulaşan toplam pazarın, yılsonunda 800 bin adedi aşacağını öngörebiliriz. Mevcut ekonomik istikrarın devam etmesi durumunda 2012 yılında toplam 800 bin adet araç satılacağını öngörüyoruz.”

Tüm olumsuzluklara rağmen rekor geldi

Citroen Genel Müdürü Bahattin Tatoğlu:

“Yıl içinde kur artışı, ÖTV değişiklikleri, seçim öncesi dönemi, seçim sonrası dönemi gibi önemli gelişmeler yaşandı. Tüm bu önemli gelişmelere rağmen 2011 için pazarın yine rekor kırarak, 840-850 bin adet aralığında bir satışla kapanacağını ve Citroën olarak da yılın sonunda yüzde 3.7’lik bir pazar payı alacağımızı öngörüyoruz.”

2012’de toplam Pazar yüzde 10-20 daralır

Fiat Marka Direktörü Okan Baş: “Türkiye otomotiv pazarında 2011 yılında beklemedik gelişmeler doğrultusunda iki farklı yarı yaşandı. İkinci yarıda pazarda yaşanan daralmaya rağmen ilk yarıdaki yüksek oranlı büyüme sonucunda yılın ilk 11 ayında binek otomobil ve hafif ticari araçtan oluşan toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında artışla 735 bin adedi aştı. Rekor satışla kapanacak olan 2011’in ardından gelecek olan 2012 yılında ise otomotiv pazarında bir daralma olacağı beklentisi hakim. 2012 yılında ekonomideki büyüme hızının yavaşlaması ve ÖTV artışının etkisiyle otomotiv pazarında küçülme bekleniyor. Firmalar yaptıkları kampanyalarla bu yılın Ekim ayında yapılan ÖTV artışını müşterilerine mümkün olduğu kadar yansıtmadılar. Ancak 2012 yılı başından itibaren ÖTV artışının etkisinin de pazarda hissedileceğini düşünüyoruz. 2012 yılında binek otomobil ve hafif ticari araçtan oluşan toplam otomotiv pazarının yüzde 10-20 aralığında daralacağını öngörüyoruz.”

2012’de 780 bin adetlik pazar bile fazla iyimser

Hyundai Assan Genel Müdürü Ümit Karaarslan: “Aralık ayında mevsimin etkileri, satıcı firmaların yoğun satış aktiviteleri ve 2012 yılında satışı mümkün olmayan bazı modellere uyguladıkları özel satış şartları ile Aralık ayında pazarın 100-120 bin adede ulaşacağı ve toplam 2011 pazarının bu doğrultuda 835-855 bin adede ulaşacağı öngörülmektedir. Toplam kredi miktarındaki azalmalarında etkisiyle 2012 yılında araç pazarında yüzde 10’a varan azalma beklenmektedir. Otomotiv distribütörlerince yapılan 2012 pazar tahmini ise ortalama 780 bin adet olarak belirtilmiştir. Ekonomi yönetiminin Avrupa’daki ekonomik krizinin olumsuz etkisiyle Türk ekonomisinde ihracatın daralması ve buna paralel olarak sıcak para girişindeki azalma olacağı öngörülerek aldığı tedbirler doğrultusunda vergi artışları ile pazarın soğutulmaya çalışılacağı anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda yukarıda belirtilen tahminlerinde fazla iyimser olduğu anlaşılmaktadır.

850 bin adetlik rekor satış Türkiye için yeterli değil

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Marc Bergeretti: “2011 yılında Türkiye otomotiv pazarının 2010 yılına göre yaklaşık yüzde 10 oranında bir artış ile 850 bin adetlere ulaşacağı ve Türkiye otomotiv tarihinde bir rekora imza atacağı görülüyor. Ancak hatırlatmak isterim ki bu rakam Türkiye potansiyeli açısından yeterli seviyede değildir. Türkiye’de halen 1000 kişiye düşen otomobil adedi yaklaşık 100 adet seviyesinde, bu oranın Avrupa ülkeleri seviyesine ulaşması gerekiyor. Peugeot olarak Türkiye pazarının potansiyeline güveniyoruz ve bu pazarda gelişmeye devam edeceğiz. 2012 yılında toplam pazarda 2011 yılına göre yüzde 10 civarında bir daralma yaşanacağını öngörüyoruz. Çevre normları çerçevesinde geliştirilecek bir vergi uygulamasının Türkiye’de otomotiv sektörünün gelişimini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum.

Çevreci vergi sistemi otoda 2 milyon adetlik pazar yaratır

Toyata Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt: “Otomotiv sektöründeki daralma Temmuz ayından bu yana sürmektedir. 2011’de pazarın 855 bin adetle kapanacağını, yılın 2. yarısındaki yavaşlıktan ve ekonomik büyümedeki beklentinin düşük olmasından dolayı gelecek sene de pazarın daralacağını öngörüyorum. Örneğin Kasım ayında 63 bin 532 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmış. Geçen yıla oranlarsak yüzde 14 seviyesinde bir daralma söz konusu. Bu durumda 2012 yılında pazarın da daralarak 750-800 bin adetlere gerileyeceğini tahmin ediyorum. Vergi sistemimizin pazarın büyümesi hedefleriyle doğrudan ilgisi olduğunu hep söylüyoruz. Avrupa’da olduğu gibi ve Otomotiv Strateji Belgesi’nde de belirtildiği gibi araçların çevreci özelliklerine göre vergilendirilmesinin esas alınmasıyla birlikte Türkiye pazarı 1.5-2 milyon araca ulaşır.”



FORD

‘Mavi Işık’la 24 aya kadar ‘0’ faiz sunuyor

PAZAR liderliğini 10’uncu yılda da sürdüren Ford, Kasım ayında başlattığı ‘Mavi Işık’ kampanyasına Aralık ayında da devam ediyor. ‘Mavi Işık’ kampanyası kapsamında sadece Kasım ayında destekli kredi kullananların sayısı 4 kat artarken Ford müşterilerinin yarısına yakını, 24 bin TL’ye 24 ayda yüzde sıfır faiz fırsatından yararlandı. Kampanyada tüketicilere şu fırsatlar sunuluyor:

* Tüm Ford araçlar için 24 bin TL’lik kredi alıp, sıfır faizle 24 ayda geri ödeniyor.

* Transit Connect Kombi’de ÖTV farkını Ford sizin için ödüyor.

* Ticari araçlarda balon ödemeli kredi fırsatı sunuluyor.

* Ford Options kullananlara aylık 288 TL’den başlayan taksitler ve ücretsiz FKasko hediyesi sunuluyor.

* FKasko yaptıranlara 1 yıl boyunca kullanılabilecek 200 TL’lik Ford hediye çeki veriliyor.

* Kampanya kapsamında Ford, yeni Focus’u Ford Options ile ayda sadece 426 TL taksitle müşterilerine sunuyor. Fiesta ise 288 TL’den başlayan taksitlerle satılıyor. Transit Connect Kombi’de ÖTV farkını ödeyen Ford, bu aracı 5 bin TL peşinat ve 60 aylık vade seçenekleriyle sunuyor. Balon ödemeli kredi seçeneğiyle ise aylık taksit 473 TL’ye geliyor.

10’uncu kez pazar lideri

Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, 2011 yılında Türkiye’nin en çok araç satan markası olduklarını belirterek, “Kasım sonu itibarı ile 2011 yılında toplam satış adetlerinde liderliğimizi sürdürerek üst üste 10’uncu kez pazar liderliğine koştuğumuzu söyleyebiliriz” dedi. Nuri Otaş şöyle konuştu: “2011 yılı hem üretim hem ihracat hem de iç pazar satışlarımızla Ford Otosan için rekor bir yıl olacak. Bu yıl satışına başladığımız yeni Ford Focus ve yeni C-MAX modellerimizin yanı sıra dünyanın vitrini New York’un yeni taksisi Transit Connect, yeni çevreci Duratorq motoruyla Transit ve genişleyen Cargo ürün gamı ile Kasım ayı sonu itibarıyla toplam 119 bin 978 adet satış gerçekleştirdik. Sadece Kasım ayında 12 bin 64 araç sattık. Yıl genelinde yüzde 15.6 olan pazar payımız Kasım ayında yüzde 18’lere yükseldi. Ulaştığımız başarılı sonuçlarla, Ford dünyasında Avrupa’daki 5’inci büyük pazar konumundayız.”

CHEVROLET

Cruze indirimi 4 bin 500 TL

CHEVROLET, 31 Aralık’a kadar sürecek kampanyasında dünya çapında 1 milyon adet satarak yeni bir rekora imza atan Cruze’ye sahip olmayı kolaylaştırıyor. Cruze modelinde 4 bin 500 TL indirim yapan Chevrolet, ayrıca ayda 350 TL’den başlayan taksit fırsatları sunuyor. Autobest 2010 Ödülü’nün yanı sıra, Euro NCAP’ten 5 yıldız alarak güvenlikteki yetkinliğini kanıtlayan Chevrolet Cruze, sedan ve hatchback modelleriyle müşteriye sunuluyor. Chevrolet’nin global tasarım izlerini taşıyan Cruze, konforlu ve şık iç mekân tasarımı ile müşterilerin beğenisini kazanıyor. Chevrolet Cruze’da sekiz hava yastığı ve acil durumlarda ve zor yol koşullarında başarılı manevra yapılmasına yardımcı olan Elektronik Stabilite Kontrol Programı (ESC), ABS fren sistemi ve Elektronik Fren Gücü Dağılımı (EBD) standart olarak sunuluyor.

Yeni model rüzgarı

Chevrolet Türkiye Genel Müdürü Tolga Atmaca, 2011 yılının kendileri için yeni modellerini pazara sundukları, başarılı satış rakamları elde ettikleri ve otomotiv sektöründeki 100’üncü yaşlarını kutladıkları son derece olumlu bir yıl olduğunu söyledi. Chevrolet’in 2010 yılında otomobil satışlarında 9’uncu sırada yer aldığını, bu yıl ise 8’inci sıraya yükseldiklerini söyleyen Atmaca şunları söyledi:

Dizel atağına kalkıyor

“Bu yıl yeni Aveo Hatchback ve Sedan, Cruze Sedan modellerini satışa sunduk. Bu ay i Aveo modellerinin 1.3 litre dizel motor versiyorları ile efsanevi Chevrolet Camaro’yu pazara sunacağız. Kasım ayında binek otomobil pazarında azar payımızı yüzde 4.42 olarak gerçekletirdik. 2012’de yeni dizel modellerimizin de satışa çıkmasıyla, binek otomobil pazar payımızı yükseltmeyi hedefliyoruz.” Yeni model ataklarına 2012 yılında da devam edeceklerini söyleyen Atmaca, “İlk çeyrekte Cruze’nin dizel versiyonunu satışa sunacağız. Bunların haricinde 2012 yılında Chevrolet Corvette’i ve yeni Chevrolet Malibu’yu Türkiye’ye getiriyor olacağız” dedi.

RENAULT

300 TL taksitle satıyor



RENAULT, Aralık ayında birbirinden cazip fırsatlarla yepyeni bir otomobil sahibi olma fırsatı sunuyor. Tüm binek modellerinde ve yeni Kangoo Multix’te geçerli olan kampanya dahilinde; 24 bin TL’ye varan kredi tutarı ve 12 ay vade için yüzde 0 faiz avantajı ya da 48 bin TL’ye varan kredi tutarı ve 48 aya varan vade için yüzde 0.95 sabit faiz avantajı ya da düşük aylık ödemelerle ‘Tüm Renault’lar 300 TL Taksitle’ seçenekleri yer alıyor. Tüm bu fırsatların yanısıra 5 bin TL’ye varan indirim fırsatı bulunuyor. Ayrıca Renault ticari araçlara özel “Düşük Faiz”li ve “Şimdi Al Nisan’da Öde” avantajını sunan kampanya yine Aralık ayının sonuna kadar geçerli.

Pazar payı yüzde 2 arttı

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, 2011 yılındaki gösterdikleri yüzde 2’lik pazar payı artışını 2012 yılında da göstermeyi planladıklarını söyledi. Aybar, “Markamızın bu yıl pazarın ötesinde büyüme kaydederek, pazar payını 2 puan arttırmasında dizel otomatik vites seçeneklerinin piyasada şu anda en verimli seçenekler olması, çevreye uyumlu ve yakıt tasarruflu motorların araçlarında yaygınlaşması gibi unsurlar rol oynadı” dedi.

DACIA

Şimdi al baharda öde

TÜRKİYE pazarındaki iddiasını sürdüren Dacia markası, müşterilerine Aralık ayında da cazip fırsatlarla yepyeni bir otomobile sahip olma fırsatı sunuyor. Dacia, tüm modellerinde Aralık ayında ‘Dosya Masrafı Yok’ ve ‘Şimdi Al Baharda Öde’ kampanyası düzenliyor. Aralık ayında Duster 32 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, Sandero ise 21 bin 700 TL’den başlayan cazip fiyatlarla tüketicinin beğenisine sunuluyor.

HONDA

Aralıkta ÖTV farkının yarısını karşılıyor

HONDA, CR-V ve Accord modellerinde Aralık ayı boyunca ÖTV farkının yarısını karşılıyor. Honda, otomobil severlerin beklentilerini dikkate alarak ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranlarındaki değişimin maliyetini kısa bir süre için kampanyayla karşılıyor. Honda’nın kampanyasında ÖTV farkının yüzde 50’si karşılanıyor. Kampanya dahilinde ÖTV değişimiyle CR-V Elegance Lifestyle modeli 84 bin 245 TL yerine 79 bin 647 TL’ye, Accord modeli 90 bin 148 TL yerine 85 bin 224 TL olarak satışa sunuluyor. Ayrıca CR-V’nin yeni otomatik dizel versiyonu da 135 bin 190 TL yerine 121 bin 869 TL’lik fiyatıyla Honda bayilerinde sahiplerini bekliyor.

MAZDA

4 bin TL’ye son fırsatlar sunuyor

MAZDA, yeni yıl öncesi gerçekleştirdiği son kampanyasında avantajlı fırsatlar sunuyor. Mazda Türkiye, yeni yıla girmeden önce makyajlanmış 2012 yılı Mazda 3 modellerinde 2 bin 500 TL tutarında indirim sunuyor. 2011 model yılı Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6 ve Mazda BT-50 modellerinde ise 4 bin TL’ye varan kaçırılmayacak avantajlar sunuluyor. Mazda müşterilerine kampanya kapsamında 31 Aralık tarihine kadar satın alınacak tüm otomobillerde 2 yıl veya 40 bin km’ye kadar olan periyodik bakımları hediye olarak sunuluyor. Ayrıca, eski Mazda aracını getirene Bin TL takas indirimi ve Mazda 6 modelinde ÖTV artışının yarısını karşılama kampanyası devam ediyor.

Ön çalışmaları bitirdik

Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, 2011 yılında altyapı ve bayi teşkilatlanma ön çalışmalarını bitirdiklerini belirterek, “Yılı tahminlerimizin gerisinde kapattık, ancak geleceği hazırlamak adına çok önemli çalışmalar yaptık” dedi. 2012 yılında yeni modelleri CX-5’in yanı sıra 2011 Kasım ayında sundukları lokomotif modelleri makyajlı Mazda 3 ve BT-50 ile iddialarını devam ettireceklerini söyleyen Yurdakul, CX-5’i Türkiye’de Avrupa ile aynı zamanda Mayıs ayında, 2.0 litre benzinli ve 2.2 dizel motorla, manuel ve otomatik vitesli olarak satışa sunacaklarını söyledi.

PEUGEOT

30 bin TL krediye 18 ay sıfır faiz

PEUGEOT, Aralık ayında 30 bin TL’ye varan tutarlarda 18 ay sıfır faizle kredi imkanının yanısıra dosya masrafı da almıyor. Peugeot 308, 3008 ve 5008 modellerinde sunulan benzersiz avantajlar ile birlikte 2012 model Peugeot Tepee ailesinde de özel koşullar dikkat çekiyor. Peugeot, 18 ayda sıfır faiz fırsatını 508 ve 3008 modellerinin benzinli motor seçeneklerinde sunuyor. Aynıca bu kampanya dahilinde dizel 508 modellerinde, 5008’de ve RCZ’de 20 bin TL’ye 12 ay sıfı faiz, 308 ve diğer 3008 modellerinde ise 15 bin TL’ye kadar 12 ay sıfır faiz oranı uygulanıyor.

Dosya masrafı yok

Tüm bu cazip kredi koşullarının yanısıra Aralık ayında dosya masraflarını da Peugeot karşılıyor. Ayrıca 207 modelinde 6 bin 500 TL, 107 ve 206+ modellerinde 3 bin 500 TL’ye varan indirimler ile birlikte diğer modellerdeki cazip fiyat avantajları da Peugeot müşterileri için önemli fırsatlar yaratıyor. Sınıfının en beğenilen modellerinden biri olan Peugeot 5008’de 6 bin 500 TL’ye varan fiyat avantajı ile birlikte Video Paketi promosyonu da devam ediyor.

Tepee’ye özel fırsat

2012 model Peugeot Tepee ailesinde 15 bin TL’ye 12 ay yüzde 0.89 faizli kredi seçeneğinin yanısıra peşin alımlarda da inanılmaz fırsatlar sunuluyor. Peugeot Partner Tepee 34 bin 490 TL, Peugeot Bipper Tepee ise 27 bin 990 TL’den başlayan çok cazip fiyatlarla Peugeot bayilerindeki yerlerini alıyorlar.



ALFA ROMEO-LANCIA

Alfa ve Lancia Euro’yu 2.40 TL’de sabitledi

ALFA Romeo ve Lancia Türkiye, Aralık ayı boyunca Euro kurunu 2.40 TL’ye sabitledi. Lancia, ayrıca Delta modeli için 3 bin Euro’ya varan indirim fırsatı sunuyor. 2012 model Giulietta’lar, Euro kurunun 2.40 TL’ye sabitlenyen kampanya kapsamında, 21 bin 825 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Alfa Romeo’nun lüks küçük sınıfta yer alan temsilcisi MiTo’nun 135 beygir güç üreten 1.4 Multiair benzinli motorla ve TCT kodlu çift kavramalı otomatik şanzımanlı kombine edilmiş olarak sunulan versiyonu ise 21 bin 950 Euro’dan başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla satışa sunuluyor. 3 bin Euro indirim var

Lancia’da 2012 model araçlar için geçerli olan kampanya kapsamında, 1.4 litre 120 beygir benzinli motora sahip olan Delta’nın fiyatı 23 bin 950 Euro’dan başlarken, 1.6 litre silindir hacimli 120 HP’lik turbo dizel motorlu versiyona ise 25.950 Euro’dan başlayan fiyatlarla sahip. Sınırlı sayıdaki 2011 model Lancia Delta’lar ise 3 bin Euro’yu bulan avantajla 21 bin 76 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

OPEL

Opel’de indirimler 26 bin TL’yi buldu

2011 biterken Opel, kampanya atağına kalktı ve 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanya indirimlerini açıkladı. Opel Corsa’nın tüm Euro4 Dizel modellerinde, toplamda 4 bin 950 TL kampanya indirimi uygulanıyor. 31 Aralık’a kadar geçerli olacak yeni kampanya’da Opel’in en çok tercih edilen modeli Astra Classic’lerin tüm benzinli modellerinde ise 8 bin TL’ye varan indirimler var. Ayrıca Astra Sedan Enjoy donanımı ve 1.6 115 beygirlik motoruyla 10 bin TL indirimle 36 bin 789 TL’den alıcısını beklerken Enjoy Plus donanımlı versiyonu ise yine 10 bin TL kampanya indirimiyle 39 bin 841 TL’lik fiyatıyla sunuluyor.

ÖTV farkını karşılıyor

Sadece Classic’ler değil, yeni Astra HB’nin tüm benzinli modellerinde de 5 bin TL’yi bulan indirimler var. Insignia modelinde ise daha önce başlatılan ÖTV farkını Opel’in karşıladığı kampanya aynen devam ediyor. Insignia 2.0 130 begyir dizel Active Select, Edition Elegance Paketiyle 26 bin TL’lik kampanya indirimiyle 78 bin 331 TL ‘den satılıyor. Ayrıca yine aynı donanıma sahip 2.0 160 beygir versiyonu da 16 bin TL indirimle 92 bin 553 TL. Cosmo donanımlı Insignia Sports Tourer 2.0 160 hp dizel Active Select ise 17 bin TL indirimle 101.942 TL’den satılıyor. Öte yandan, 2011 model Opel’ler de daha avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Yeni Astra 1.4 140 beygir 3 bin TL’ye Astra HB 1.6 Essentia’da 8 bin TL’ye ve Astra NB 1.6 Enjoy’da 10 bin TL’ye varan kampanya indirimleri söz konusu.

Müşteriyi sahipleniyoruz

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, “Opel ailesi olarak bayimizden çalışanımıza, müşterilerimize tutku ile bağlı sadece satışa odaklı değil aynı zamanda müşterisini en çok sahiplenen otomobil firması olma hedefimizle yolumuza devam diyoruz” yorumunu yaparken, 2011 yılında daha rekabetçi ve güçlü ürünler ile müşteri ihtiyaç ve taleplerine cevap verdiklerini söyledi. Keklik şunları anlattı:

Pazar payı yüzde 1 yükseldi

“Bu yıl Ekim ayına kadar 41 bin 647 adet araç satışı gerçekleştirdik. Yeni Astra modelimizle yer aldığımız segmentte bir önceki yıla göre pazar payımız yüzde 7.7’den yüzde 10 seviyesine ulaştı. Keza binek otomobil pazarında pazar payımız yaklaşık yüzde 1 seviyesinde artış gösterdi. Yıl sonunda binek araç pazarında otomobil severlerin en çok tercih ettiği markalar sıralamasında üst sıralarda yer almayı öngörüyoruz. 2012 yılında da pazarın istikrarlı şekilde ve 2011 yılına benzer paralellikte gerçekleşeceğini öngörüyoruz.”

NISSAN

Sıfır faizli kredi verip KDV’nin yarısını karşılıyor

KAMPANYALARLA yakaladığı başarıları sürdürmeyi hedefleyen Nissan, Aralık ayında da ‘Yüzde 0 Faizli Kredi ve ‘KDV’nin Yarısı Nissan’dan’ kampanyalarını 2012 modellerinde sürdürüyor. Kampanya kapsamında düz ve otomatik vitesli Juke için 13 bin liralık kredi kullananlara 13 ay boyunca yüzde 0 faiz imkânı sunulurken, Juke dizel versiyonlarında ise Aralık ayı boyunca KDV’nin yarısı Nissan tarafından ödeniyor. Kompakt Crossover segmetinde ‘Şehrin Haylazı’ olarak adını duyuran Juke 1.5 dizel düz vites, 1.6 benzinli düz ve sarsıntısız sürüş keyfi sunan CVT Otomatik Vites seçeneklerini sunuyor. icra kampanyasında da yüzde 0 faiz uygulaması dikkat çekiyor. Nissan, Aralık ayı içerisinde Micra için yüzde 12 bin liralık kredi kullananlara 12 ay boyunca yüzde 0 faiz imkanı sunarak bir Micra sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Hedefimizin üstünde büyüdük

Nissan Genel Müdür Yardımcısı İlkim Sancaktaroğlu Ocak-Kasım ayları arasında toplam pazarda yüzde 2.35’lik, Kasım ayı binek araç segmentinde ise yüzde 3.8’lik bir paya ulaştıklarını söyledi. Sancaktaroğlu şöyle konuştu: “Binek araç segmentinde hedef belirlediğimiz yüzde 3’lük pazar payını artırmış olmamız ve ilk 10’daki yer almaya devam etmemiz Nissan’ın yükselen başarısının en somut örneğidir.Yılsonunda da bu ivmeyi koruyarak hem pazar payımızı hem de satış rakamlarımızı artırmayı hedefliyoruz. 2011 yılında göstermekte olduğumuz performansımızı 2012 yılında da marka bünyesinde devam ettirme arzusundayız. Pazara sunduğumuz ürün gamımızla gelecek sene %3 pazar payını hedefliyoruz.”

BMW

5 bin TL peşin 865 TL taksitle BMW fırsatı

BMW’nin yapmış olduğu kampanyalar yılın son günlerinde de aynı hızda devam ediyor. ÖTV artışı öncesi fiyatlarla sunulan BMW 320d modeli ‘Yıl sonu, Yılların Fırsatı’ sloganıyla 39 bin 900 Euro’dan başlayan fiyatlara sahip. ÖTV artışının müşterilere yansıtılmadığı BMW 320d modelinde 2 bin 400 Euro değerindeki Türkçe Navigasyon sistemi de hediye ediliyor. Eylül ayında lansmanı yapılan ve 25 bin 500’dan başlayan fiyatlarla satılan BMW 1 Serisi’nde ise ‘Premium Finance’ ayrıcalığı sunuluyor. Kişiye özel tasarlanan kredi seçenekleri sayesinde, sadece 5 bin TL peşinat ödeyerek ayda 865 TL taksitle bir BMW 1 Serisi sahibi olabiliyorsunuz.

Sihirli deneyimler sunuyor

BMW, Aralık ayında 5 Serisi’nde de ÖTV artışını unutturacak cazip teklifler sunarken, bu modelinde 4 çeker sistemi olan xDrive’da opsiyonlar arasında yer alıyor. BMW, Aralık ayı sonuna kadar BMW X1 satın alan herkese 500 TL değerindeki “Sihirli Deneyimler” hediye ediliyor. “Sihirli Deneyimler” Zambiya yolculuğundan Kaş turuna, uçurtma sörfünden katamaran safariye, dalış eğitiminden akrobasi uçuşuna kadar farklı deneyimler sunuyor.

BMW yüzde 37 büyüdü

Borusan Otomotiv CEO’su Eşref Biryıldız, “BMW satışı olarak bakıldığında geçen yılın ikinci yarısını ve bu yılın ilk yarısını topladığımızda 12 aylık toplam satış adedi 16 bin 527 adet. Bu BMW’nin rekor yılı olan 2010’un toplam 12 bin 34 adedinden yüzde 37 fazla. Bu tarif edilen dönem 520d modelimizin lansmanının ilk 12 ayı. Bu süredeki 520d satışı 5 bin adet civarında. Bu sınıfta piyasaya çıkışının ilk 12 ayında bu sayıda bir satışa ulaşan başka bir model yok diye tahmin ediyorum” diye konuştu.

MINI

10 bin TL’lik MINI indirim

BORUSAN Otomotiv’in bünyesindeki MINI, kasım ayında gerçekleşen sıradışı modeli Coupe lansmanı ile adından oldukça söz ettirdi. MINI, yılın son ayında da yine yılın en iyi fırsatlarından birini sunuyor. Aralık ayı içinde yeni MINI sahibi olmak isteyenler 10 bin TL’ye varan indirimlerden yararlanıyor. Stoklarla sınırlı sayıda aracın avantajlı olarak sunulduğu kampanyaya aralık ilk haftasında yoğun ilgi olurken, kampanyayla ilgili daha detaylı bilgiye www.mini.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

MERCEDES-BENZ

Mercedes’ten ‘Şimdi al 11 ay sonra öde’

MERCEDES-Benz, başarılı modeli C Serisi’ne özel yüzde 0.6 faiz oranıyla yeni bir kampanya sunuyor. Kampanya çerçevesinde 60 bin TL kredi için Mercedes-Benz kurumsal müşterileri bin 868 TL, kişisel müşterileri ise bin 898 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatları, 12, 24, 36 aylık ödeme opsiyonları ile yeni bir C 180K 1.6 sahibi olabiliyor. Kampanya dahilinde kişisel ve kurumsal Mercedes-Benz müşterileri, C180K 1.6’ya özel olarak 24, 36 ve 48 ay vade seçenekleriyle 70 bin TL ve 80 bin TL kredi için yüzde 0.89 faiz oranı ile de kredi kullanabilecek. Ayrıca balon ödeme seçeneği de mevcut olan kampanyada 60 bin TL kredi için 11 ay ödemesiz dönemin ardından, 12’nci ayda kurumsal müşteriler 64 bin 697 TL, kişisel müşteriler ise 65 bin 394 TL ödeyerek C Serisi’ne sahip olabiliyor.

Otobüste de avantaj sunuyor

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, otobüs müşterileri için Aralık ayında da avantajlı finansman çözümleri sunuyor. Yılın son ayı içerisinde Mercedes-Benz Travego müşterileri ödemelerini 45 ay vade ile 4 bin Euro veya 11 bin 500 TL’ den başlayan taksitlerle, Tourismo müşterileri ise 35 ay vade ile 3 bin 450 Euro veya 9 bin 650 TL’ den başlayan taksitlerle gerçekleştirebiliyor.

VOLVO

2012 modellere özel fırsatlar

VOLVO, Aralık ayında 2012 model S60 ve XC60 modellerinde sunduğu Volvo OtoFinans finansal ve Volvo OtoKasko sigorta çözümleri ile müşterilerine avantajlar sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede S60 ve XC60 modelleri için 43 bin TL 24 ay yüzde 0.60 faiz oranına sahip kredi alternatifi öne çıkarken, Volvo müşterileri isterlerse daha düşük veya yüksek tutarlar için 60 aya kadar diğer avantalı faiz oranlarında da yararlanabiliyor. Diğer bir Aralık avantajı ise Volvo’nun en çok satan modellerinden biri olan S40 modelinde. 2012 model Volvo S40, 59 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 25 bin TL için 24 ay yüzde 0.55 gibi çok düşük bir faiz oranı ile sunuluyor. Volvo OtoFinans kapsamındaki kredilerden dosya masrafı ve komisyon talep edilmiyor. Volvo OtoFinans kredilerinden yararlanmak istemeyen müşteriler ise S40 modelinde 1,400 TL’ye, S60 modelinde 1.750 TL’ye ve XC60 modelinde 3 bin TL’ye kadar Volvo OtoKasko sigorta ürünlerinden bedelsiz faydalanabiliyor.

En çok büyüyen lüks marka

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Torben Eckardt, sahip oldukları yüzde 10.1’lik premium segment pazar payı ile satışlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 64 artırdıklarını belirterek, “Bu sayede lüks sınıfta en çok artış gösteren marka olduk” dedi. 2010 yılında piyasaya sundukları S60 modeli satışlarını 2011 yılında 6 kat artırdıklarını kaydeden Eckardt şunları söyledi: “ 2011’de XC60 da bize başarıyı getiren diğer bir modelimiz oldu. Bu segmentte kullanıcıların taleplerini birçok açıdan fazlası ile karşılayan XC60, bu başarısını satışlarını yüzde 90 artış ile 500 adet seviyesine geliştirerek kanıtladı.

2011 yılı 2012’ye hazırlıktı

Diğer bir başarı faktörü ise, Volvo’nun çevreye gösterdiği saygının ürünleri olan 1.6 litre hacme sahip benzinli ve dizel motorların kendi segmentleri içinde ilk kez Volvo tarafından pazara sunuluyor olmasıydı. S60 kendi segmentinde ilk kez 1.6 hacimli dizel DRIVe motoru sunarken, S80 yine kendi segmentinde bir ilke imza attı ve 1.6 benzinli T4 motor ile Powershift otomatik vitesi bu segmentte bir araya getirdi. Özetle, 2011 Volvo Car Türkiye için oldukça başarılı ve 2012’ye iyi bir hazırlık şeklinde geçiyor ve tamamlanacak. 2012 yılında da bu yıl kadar önemli ve başarılı işlere imza atacağız.”

SUBARU

XV için bin TL’lik sipariş fırsatı

SUBARU, Ocak ayında satışa sunacağı yeni 1.6 litrelik 4x4 modeli XV için aralık ayında bin TL’lik ön sipariş fırsatı sunuyor. Kompakt boyutlar, simetrik sürekli dört çeker özelliği ve göz alıcı tasarımıyla 2012’nin Crossover segmentinde en çok konuşulacak modellerinden biri olması beklenen yeni Subaru XV, Ocak ayında 70 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Aralık ayında ön sipariş verilerek indirimle sahip olunabilecek Subaru XV’lerin fiyatı 69 bin 800 TL’den başlayıp 81 bin 900 TL’ye kadar çıkıyor.

Yeni müşteriler katacağız

Subaru Türkiye Genel Müdürü Toros Kardaş, 2011 yılında markalarının amiral gemisi olan Forester’ın yeni versiyonunu tüketici ile buluşturduklarını belirterek, “Yeni Forester beklentilerimizi karşılayarak satışlarımızda olumlu bir artış sağladı. 2011’i 790 adet araç satışıyla kapatmayı hedefliyoruz” dedi. Yeni yılda getirecekleri ‘XV’ modeli ile markaya yeni müşteriler katmayı hedeflediklerini söyleyen Kardaş şunları anlattı:

Sınıfında ilk olacak

“Yeni Subaru XV’nin rakamsal sonuçları önümüzdeki yıla yansıyacaktır. Subaru’nun 2012 itibariyle birlikte, daha düşük motor hacmine sahip ürünlere konsantre olacağını söyleyebiliriz. Bu tabii ki daha geniş pazar payına dönük oyuncu olmamızı gerektiren bir strateji. Buna bağlı olarak da Türkiye genelindeki bayilik teşkilatımızı, yeni ürün gamına uygun olarak tekrar değerlendirip geliştirmeyi planlıyoruz. Yeni vergilendirme sistemi 4x4 otomobillere ulaşımı daha da zorlaştırıyor. Zira piyasada 4x4 özelliği taşıyan araçların hemen hepsi 2 litre ya da daha üzeri motor gücüne sahip. Bu yüzden Subaru XV hem 1.6 motoru hem CVT otomatik şanzımanı ve 4X4 özelliği bir arada sunan tek model olarak ön plana çıkıyor.”

BRZ ve yeni Impreza

Subaru XV’i dışında markanın en önemli mirası olan Impreza’nın tamamen yenilenen yüzünün lansmanının 2012 yılında yapılacağını kaydeden Kardaş, “Impreza’nın yanı sıra Subaru’nun tek kapılı arkadan itişli spor otomobili BRZ’yi de 2012’nin ikinci yarısında satışa sunmayı planlıyoruz. Subaru’nun zenginleşen ürün gamı ile 2012’den umutluyuz” diye konuştu.

CITROEN

Hem ÖTV’yi hem faizi sıfırladı

CITROEN, Aralık ayında da tüketicilere avantajlar sunmaya devam ediyor. Kampanya çerçevesinde, Nemo Combi ve Berlingo Combi modellerinde ÖTV’nin tamamını Citroen karşılıyor ve 15 bin TL için 15 ay sıfır faiz avantajı sunuyor. Tüketiciler, C5 modeline 20 bin TL için 12 ay sıfır faiz ya da cazip perakende indirimi avantajı ile sahip olabilecekler. Ayrıca C4’ün dizel modellerinde de özel fiyat avantajları tüketicileri bekliyor. C4’ün dizel modelleri Aralık sonuna kadar 42 bin 450 TL’den başlayan fiyatlarla tüketici ile buluşuyor.Görüş açısını maksimuma çıkaran Zenith ön cam seçeneği ve düşük yakıt tüketimiyle fark yaratan Citroen C3 BMP 1.4 modeli ise 1.750 TL’lik perakende indirimi ile 34. 820 TL’den başlayan fiyatlarla tüketici ile buluşuyor.

2012’de 4 yeni model

Citroen Türkiye Genel Müdürü Bahattin Tatoğlu, yılın sonunda yüzde 3.7’lik bir pazar payı alacaklarını öngördüklerini belirterek, “Bu yılki satışlarımızın dağılımında bineklerin arttığını görüyoruz. Yeni C4 modelimizin pazarda hızlı bir şekilde kabul görmesi ve zenginleşen ürün gamımız bizi bu sonuca ulaştırdı” dedi. Eylül ayında DS serisinin 2’nci ürünü olan DS4’ü lanse ettiklerini hatırlatan Tatoğlu, bu modelin marka imajlarına önemli katkı sağalacağını söyledi. Tatoğlu, “2012 yılının ilk yarısında DS5 ve C1 Facelift satışa sunulacak. Yılın 2’nci yarısında ise Citroen’in Türkiye’ye gelecek olan ilk Crossover’ı olan C4 Aircross ve B Sedan modellerimizin lansmanlarını gerçekleştireceğiz” dedi.

HYUNDAI

3 bin 500 lira ‘ilk Hyundai’m desteği

KORELİ otomotiv devi Hyundai, aralık ayına özel fırsatlarına devam ediyor. Hyundai binek araçların büyük bir bölümüne Hyundai Finans’ın aralık ayına özel destekleri veriliyor. Modele göre 15 ya da 20 bin TL’ye 12 aya kadar yüzde sıfır faizli kredi kullanma imkanı bulunurken, kredi kullanmak istemeyen müşterilere Hyundai Finans dahilinde modele göre 500 ile 1000 TL arasında değişen takas desteği veya ilk kez yeni Hyundai araç sahibi olanlara özel olarak, modele göre 3 bin 500 TL’ye kadar ‘İlk Hyundai’m’ desteği de sunuluyor.

Müşteri memnuniyeti hedefi

Hyundai Assan Genel Müdürü Ümit Karaarslan, 2011 yılını 48 bin 50 adetlik satışqla tamamlayacaklarını belirterek, “2011 yılında Accent Blue ve Elantra ile yenilenen ürün gamımıza 2012 yılında da yeni modeller eklenecek. Bayi ağımızda yürüttüğümüz geliştirmeler paralelinde satış ve servis süreçlerinde Müşteri Memnuniyetinde liderliği hedefliyoruz. Bayilerimizdeki gelişime ek olarak önümüzdeki yıl tanıtacağımız yeni modellerimizinde yaratacağı ivme ile Hyundai 2012 yılında da değişimini sürdürecektir” dedi.