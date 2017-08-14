Yeni yatırımcılar arıyorlar

TÜRKİYE’de kadın çalışan nüfusunun artması dışarıda yeme-içme sektörünü de hareketlendiriyor. Bu alanda önemli yabancı markaları Türkiye’ye getiren TAB Gıda, franchise sistemi ile yeni yatırımcılara da fırsatlar yaratıyor. 10 yıl önce TAB Gıda çatısı altında Türkiye’de hizmet vermeye başlayan ve daha çok tavuk ürünleriyle dikkat çeken Popeyes, yıl sonuna kadar Türkiye’nin çeşitle yerlerinde franchise verecek. Bir restoranı 400 bin dolara mal olan Popeyes, doğru lokasyonda açılmış bir şubede yatırımını kısa sürede geri döndürüyor. Bu alanda yapılan çalışmaları anlatan TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici, “10 yıl içerisinde 40’tan fazla şehirde 180’den fazla restorana ulaştık. Bu sayı yıl sonuna kadar artacak” diyor. Dikici, sektör ve franchise şartları hakkında ise şu bilgileri veriyor:



NE KADAR YATIRIM YAPMALI?

- Popeyes için isim hakkı bedelimiz 40 bin dolar.

- Her ay net ciro üzerinden yüzde 13 royalty bedeli alınıyor.

- Markalarımızın yatırım maliyeti, restoranın yerine, tipine, bulunduğu konuma ve büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. Örneğin Popeyes için yatırım maliyetleri 400 bin dolardan başlıyor.

- Ancak yatırımcılara iki ayrı opsiyon sunuyoruz. Birinci opsiyonda yatırımcılar dilerlerse inşaat ve ekipman yatırımını kendileri üstleniyor.

- Ama bu model AVM dışında yer alan restoran yatırımları için geçerli.

- İkinci opsiyonda ise yatırım tamamen TAB Gıda olarak tarafımızdan yapılarak anahtar teslimi modeliyle hayata geçiriliyor.



FABRİKALARDAN DESTEK

- Et, salata, ekmek ve patates fabrikalarımız franchise yatırımcıları için ciddi fırsat sağlıyor.

- Komple bir sistem olarak yatırımcılarımıza hizmet veriyoruz. Böylece yatırımcılarımız TAB Gıda’nın çatısı altında olma avantajına sahip oluyorlar.

- Anahtar teslim işletme fırsatı sunuyoruz, eğitim ve destek programlarından faydalanma imkânı sağlıyoruz.

- Ayrıca geniş lojistik ağımızdan ve operasyonel tecrübemizden faydalanıyorlar.

- Kurumsal yönetim, eğitim, insan kaynakları, kalite kontrol, pazarlama alanlarında profesyonel destek alma imkanı elde ediyorlar. Sonrasında da tüm süreçte destek hizmetleri vermeye devam ediyoruz.

EĞİTİM VE OPERASYON DESTEĞİ VAR

BU alana yatırım yapmak isteyen girişimcilerde aradıkları özellikler hakkında da bilgi veren TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Öncelikle girişimci bir ruha ve başarma hırsına sahip, başarılı bir iş geçmişi ve yönetim tecrübesi olan, yatırımın gerektirdiği finansal kaynaklara sahip olabilen işletmeci adaylarını tercih ediyoruz. TAB Gıda olarak franchise sistemimiz gıda işletmeciliği konusundaki tüm sorunları kendi bünyesinde çözen bir yapıya sahip. İşletmecilerimize, restoranın açılış hazırlıkları süresince ve açılışın ilk gününden itibaren pazarlama, reklam, satın alma, lojistik, eğitim, insan kaynakları, operasyon, kalite kontrol gibi yoğun destek hizmetleri veriliyor. Bu sayede yatırımcılarımıza oldukça büyük avantajlar sunuyoruz. Bizimle beraber yeni bir başarı hikayesi yazmak isteyen tüm yatırımcılara kapımız açık.”