Yeni Nesil Ofis Anlayışı Kağıthane’de Premier Kampüs Ofis’te

Dünyada farklı coğrafyalarda, farklı tarzda çalışma alanlarını görmek mümkün. Ancak genel hatlarıyla evrenselleşen bir ofis eğilimi var. Bunlar, yüksek teknolojiye sahip, geniş sosyal imkânları bünyesindebarındıran ve çağa ayak uyduran ofisler. Yeni ekonomik düzende, yeniliği yakalayarak yeni nesil ofislerle işinizi geleceğe taşıyabilirsiniz. FerYapı imzasıyla Kağıthane’de inşa edilen Premier Kampüs Ofis, iş dünyasına yeni ve farklı çalışma alanları sunuyor.



Değişimi tetikleyen unsurlarun başında, insanoğlunun yeni ihtiyaçları ve gereksinimleri geliyor. Dünya kendi kendine gelişmiyor. Dünyayı biz ve bizim ihtiyaçlarımız değiştiriyor. Küresel ölçekte hemen her alanda değişimi görmek mümkün. Bu değişim, çalışma alanlarında da net bir şekilde görülüyor. Sadece Türkiye’de, bir derginin ilk 500 listesinde yer alan şirketlerde 1 milyon çalışan olduğu hesaplandı. Değişen taleplere, yenilikle karşılık verilmesi gerekir. Hal böyle olunca da, yeni nesil ofis kavramı karşımıza çıkıyor. İş dünyasının isteklerinden yola çıkan FerYapı İstanbul Kağıthane’de yeni nesil ofisler hayata geçiriyor.



Yeni Nesil Ofis Nedir?

Değişen yeni nesil ofis kavramı nedir? Önce bu kavramı irdelemek gerekiyor. Yeni nesil ofis, sadece yeni inşa edilmiş bir bina anlamına gelmiyor. Bir zamanlar ofis temel olarak metrekare / kişi sayısı gibi basit bir verimlilik hesabı iken, şimdi ofis verimliliği, içerdiği sosyal imkânlar, teknolojisi, sosyalleşme, eğlence ve spor tesislerinin bütününden oluşuyor. Bu yeni anlayış trendleri belirliyor. Dünyanın en büyük şirketlerinin merkez ofisleri artık ‘kampüs’ konseptinde inşa ediliyor.



Akıllı, Verimli Sosyal Kampüs Ofisin Ayrıcalığı

Küresel ölçekteki şirketler, çalışanlarından daha fazla verim alabilmek için kampüs konseptini benimsemiş durumda. Google, Microsoft gibi dünya devleri çalışanlarına ev rahatlığında çalışma ortamı sunuyorlar. Google’da bir çalışan öğle arasında 20 dakika yüzme yapıp, duşunu alıp yan bloktaki ofisine geri dönebiliyor. Ya da kitabını alıp, ofisinin önündeki yemyeşil bahçede kısa süre de olsa başka bir dünyaya gidebiliyor. Arabasıyla işe gelirken otopark sorunu yaşamıyor. Dünyada ofis eğilimleri bu yöne kayıyor. Kampüs ofis, bölme bölme, kapalı kutu gibi ofislerin yerini ferah ofislerin aldığı, dikey binalar yerine az katlı yatay binalardan oluşan, dönen kapının önünde mola saati veren personelin değil de park hissi veren büyük yeşil alanlarda ve kat bahçelerinde rahat bir nefes alan personelin çalıştığı, yeni kuşak dünya trendi bir ofis. Kampüs ofis konsepti tüm dünyada üç temel değer ile ön plana çıkıyor. Teknolojinin getirdiği yenilikleri takip etmek, sosyal yaşama büyük önem vermek ve verimliliği her alanda esas almak. Dünyanın en değerli şirketlerinin tercihi olan ve Türkiye’de ilk defa FerYapı tarafından geliştirilen, akıllı, verimli, sosyal ofis konsepti Premier Kampüs Ofis ile hayat buluyor.



Her İhtiyaca Seçenek Var

Toplam 58 bin metrekare ofis alanı sunan Premier Kampüs Ofis’te farklı ihtiyaçlara göre değişik alternatifler sunuluyor. Projede 120 metrekareden başlayan küçük ofisler C blokta, bin metrekare ile 8 bin metrekare arasında değişen ofisler A ve B blokta yer alıyor. 25 bin metrekare büyüklüğü bulunan mega ofis ise D blokta yer alıyor. Projedeki her blok, her açıdan güneş ışığından maksimum faydalanıyor. Premier Kampüs Ofis’te şirketiniz içinde metrekare satın almaya ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz binadaki özel alanlar yer alıyor. Dönemsel olarak ekstra alana ihtiyaç duyan şirketler için ‘Stok Ofis’ kullanım olanağı, toplantı ve eğitim odaları, konferans ve sinema salonu ile her katta arşiv alanları bulunuyor.



Teslimler Bu Yıl

Satışı devam eden Premier Kampüs Ofis’te, dünyanın önde gelen danışmanlık şirketleri CBRE ve PROPİN tarafından kiralamalarda da başladı. Teslimler ise Aralık 2015’te başlıyor.



Binalar Akıllandı

Teknolojinin üst seviyede kullanıldığı akıllı binada; ofisinize uzaktan erişim ile akıllı kontrol sistemini kullanabiliyorsunuz. Projede bina yazılımı ile entegre, enerji tasarrufu sağlayan ve kolay organize edilen toplantı odaları ve seminer odaları bulunuyor. Sadece kullanıldığında enerji harcayan sosyal alanlar, kullanıcı yokken tüm enerji sistemini kapatan tasarruf sistemi sunulan imkanlardan sadece birkaçı. Premier Kampüs Ofis verimli bina özelliğiyle; Leed Gold Sertifikasına aday.



Hem Çalış Hem Eğlen

Premier Kampüs Ofis, ofis çalışanlarının verimliliğini arttıracak sosyal donatı alanları ile öne çıkıyor. Projede 6 bin metrekarelik dev kampüs meydan, restoran ve kafe, 1250 metrekarelik kampüs bahçe, 1200 metrekarelik spor merkezi, havuz ve SPA, hobi alanları, her katta kat bahçesi ve dinlenme odaları yer alıyor. Ayrıca ofisine bisiklet ile gelenler için otopark katında duş ve soyunma odası imkânı da sunuluyor.



İş Dünyasının Gözü Kağıthane’de

İstanbul’un ulaşım ağında çok önemli bir noktaya sahip olan Kağıthane, hem yeni yaşamın hem de dev yatırımların yeni merkezi haline geliyor. Kağıthane - Dolmabahçe arasını 5 dakikaya indiren Dolmabahçe- Bomonti Karayolu Tüneli, metrobüs hattı, Sanayi metro istasyonları, Seyrantepe TEM Viyadüğü gibi yapılan ve yapılmaya devam eden bir çok ulaşım yatırımıyla emlak değeri ve tercih edilebilirlik bakımından en popüler lokasyon olma yolunda hızla ilerlemeye devam ediyor. Premier Kampüs Ofis, iş dünyası için çok önemli olan Levent, Maslak, Mecidiyeköy, Taksim, Eminönü, Karaköy gibi merkezi semtlerin ortasında, TEM Otoyolu ve E-5 Karayoluna hemen bağlantısı olan, İstanbul’un yeni ticaret, kütür ve eğitim merkezi Kağıthane’de yükseliyor. Kentsel dönüşüm süreci ile değeri artan bölgede çok sayıda markalı konut ve ofis projesi inşa ediliyor.



FerYapı olarak, 2010 yılının Nisan ayında genç ve dinamik bir kadroyla yola çıktık, 5 yılda 5 yenilikçi projeye imza attık. İstWest (Boyner Holding işbirliği ile) ve Mai Residence gibi şık ve değerli yaşam projelerini, iTower Bomonti (Sinpaş işbirliği ile), Parima Merter ve Premier Kampüs Ofis gibi öncü ofis projelerini gerçekleştirdik. Sektörümüzün önde gelen geliştirici firmalarından biri olarak, değeri yükselen lokasyonlarda müşterimize kazanç sağlayan projelerimizde, sadece konsept ve mimarisiyle değişen ihtiyaçlara cevap vermekle kalmıyor, esnek ödeme modelleriyle de akıllı bir yatırım yapmanız için fırsat sunuyoruz.



www.premierkampusofis.com

Satış İçin: (212) 222 4747

Kiralama İçin: (212) 222 4708





İlandır.