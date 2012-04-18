Yeni Hyundai i30

DÃ¼nyanÄ±n en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen otomotiv Ã¼reticisi Hyundai, merakla beklenen modeli Yeni i30'u Ã¼lkemizde satÄ±ÅŸa sunuldu. Yeni i30'u keÅŸfetmek iÃ§in hemen tÄ±klayÄ±n.

Hyundai'nin Ã‡ek Cumhuriyeti'ndeki son teknolojiye sahip fabrikasÄ±nda Ã¼retilen ve bugÃ¼ne kadar sergilendiÄŸi tÃ¼m fuarlarda bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan Yeni i30, ÅŸimdi TÃ¼rkiye'de. Bir Ã¶nceki jenerasyonun elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±yÄ± daha da ileri gÃ¶tÃ¼receÄŸinin sinyallerini ilk bakÄ±ÅŸta veren otomobil, Hyundai markasÄ±nÄ±n Avrupa pazarÄ±ndaki gÃ¼cÃ¼nÃ¼ bÃ¼yÃ¼k oranda artÄ±racak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Â

AKICI TASARIM FELSEFESÄ°NÄ°N EN YENÄ° ÃœYESÄ°Â

Yeni i30, Hyundai'nin yeni tasarÄ±m felsefesinin bir devamÄ±... Etkileyici gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼, doÄŸadan ve modern mimariden esinlenilerek tasarlandÄ±. TÃ¼m Hyundai modellerinde bulunan karakteristik altÄ±gen radyatÃ¶r Ä±zgara ve ÅŸÄ±k far tasarÄ±mlarÄ±yla, kendini hemen fark ettiren bir kimliÄŸe kavuÅŸtu. DÄ±ÅŸarÄ±dan hareket halindeymiÅŸ hissi veren atletik gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ ve kabin iÃ§indeki Ã¼stÃ¼n kalite anlayÄ±ÅŸÄ±, onu sÄ±nÄ±fÄ±nda bir "efsane" olmaya aday hale getiriyor.

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DONANIM BAKIMINDAN SINIFINDA SÃ–Z SAHÄ°BÄ° OLACAK

Geri gÃ¶rÃ¼ÅŸ kamerasÄ±, Ã¼Ã§ farklÄ± sÃ¼rÃ¼ÅŸ modu, elektronik park freni, Elektronik Stabilite ProgramÄ± (ESP), AraÃ§ Denge Kontrol ProgramÄ± (VSM), LED gÃ¼ndÃ¼z farlarÄ±, 9 hava yastÄ±ÄŸÄ± ve daha birÃ§ok donanÄ±m Ã¶zelliÄŸiyle Yeni i30, donanÄ±m bakÄ±mÄ±ndan sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼yelerinden biri olacak.Â

SINIFININ EN VERÄ°MLÄ° MOTORLARI ONDA

Yeni i30, Ã¼lkemizde 1.6 litre benzinli ve dizel motor seÃ§enekleri ile satÄ±ÅŸa sunuldu. Dizel motor seÃ§eneÄŸindeki otomatik ve dÃ¼z vites opsiyonlarÄ±nda, 6 ileri vites ÅŸanzÄ±man sayesinde yÃ¼ksek performans ve dÃ¼ÅŸÃ¼k tÃ¼ketimini bir arada sunuyor. Benzinli motor alternatifinde de 6 ileri dÃ¼z ve 6 ileri otomatik vites seÃ§eneÄŸi sunan Yeni i30'da, direkt enjeksiyon teknolojisine sahip motor kullanÄ±lÄ±yor.

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