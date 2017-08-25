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İlker Yasin

İlker Yasin

3 soru 3 cevap

25 Ağustos 2017

1.SORU: 6 maçta 1 galibiyet alan Kocaman’ı değerlendirir misiniz?

Sorun Kocaman sorunu değil. O teknik direktörlük kariyerni ispatladı. Sorun Fenerbahçe’nin takım yaratma operasyonunda. Valbuena dışında doğru transfer yok.

2.SORU: Bahsettiğiniz operasyondaki eksik hamle nerede?

Bu takımın bir Alex’i, bir Gökhan Gönül’ü, bir Caner’i hatta bir Kuyt’ı yok. Vardar gibi bir takım F.Bahçe’ye 2 gol atıyorsa bu kadronun masaya yatırılması lazım. 

3.SORU: Kameni’nin performansını nasıl buldunuz?

KAMENİ’nin asıl sorunu Fenerbahçe’nin zayıf kadrosu.

Ne santrforu var ne doğru dürüst stoperi var, ne de orta alanda takımın lideri olacak beyin bir oyuncusu var.

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