3 soru 3 cevap

Sorun Kocaman sorunu değil. O teknik direktörlük kariyerni ispatladı. Sorun Fenerbahçe’nin takım yaratma operasyonunda. Valbuena dışında doğru transfer yok.

2.SORU: Bahsettiğiniz operasyondaki eksik hamle nerede?

Bu takımın bir Alex’i, bir Gökhan Gönül’ü, bir Caner’i hatta bir Kuyt’ı yok. Vardar gibi bir takım F.Bahçe’ye 2 gol atıyorsa bu kadronun masaya yatırılması lazım.

3.SORU: Kameni’nin performansını nasıl buldunuz?

KAMENİ’nin asıl sorunu Fenerbahçe’nin zayıf kadrosu.

Ne santrforu var ne doğru dürüst stoperi var, ne de orta alanda takımın lideri olacak beyin bir oyuncusu var.