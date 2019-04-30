Bölgenin vazgeçilmezi Hürriyet Bursa



Bu yıl 15. yaşını kutlayan Hürriyet Bursa’nın ise bu yayınlar arasında farklı bir yeri var. Ana gazetenin bir eki gibi değil, adeta bağımsız bir gazete gibi Bursa ve komşu illerinin haber kaynağı olan Hürriyet Bursa, bu özelliği ile ulusal medyanın bölgesel yayınlarından ayrışıyor.

Türkiye’nin 4. büyük ili olan Bursa, gerek nüfus yoğunluğu gerekse iş ve sanayi performansı ile yerel medyanın da son derece kuvvetli olduğu bir şehrimiz. Hürriyet Bursa olarak ulusal gücümüzü de arkamıza alarak sadece bir yayın sıfatıyla değil, proje üreten bir marka sıfatıyla da bölgenin ihtiyaçlarına cevap veren çalışmalara imza atıyoruz.

***

Bursa’nın bel kemiği sektörlerine yönelik yayınladığımız haber, ropörtaj ve yazı dizileri ile şehrin ekonomisini yakında takip ederken, gerçekleştirdiğimiz bölgesel zirveler, ana gazetemizin önde gelen yazarları aracılığı ile yaptığımız çalışmalar sayesinde Bursa’nın başarı öykülerini tüm Türkiye’ye duyuruyoruz.

Bu projelerdeki işbirlikçi ve girişimci yaklaşımından ötürü tüm Bursa iş dünyası temsilcilerine teşekkür eder, bölgedeki reklam verenlerimizle daha nice 15 yıllara ve başarılı çalışmalara imza atabilmeyi temenni ederim.