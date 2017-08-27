Durmayan toplarda daha iyi olmalı

BU sezon Beşiktaş’ın 4. resmi maçı. İlk yarı sonunda Cenk’in direkten dönen topunu kenara koyarsak, Beşiktaş ilk 15 dakika itibarıyla durmayan toplarda, duran toplardakinin yarısı kadar bile etkili değil.

- Kornerden klasikleşmiş ama kimsenin önlem alamadığı Atiba aşırtması sonucu gelen Tosic’in golü ne kadar iyi bir duran top organizasyonuysa yenilen gol de o kadar kötü bir takım savunması organizasyon bozukluğu sonucu.

- Rakip kendi solundan dönen topu alıp kontraya çıkıyor ama onu sadece Beşiktaş’ın sol beki Caner kovalıyor, sol stoper Tosic ise sağ stopere gelip kademe yapmaya çalışıyor. İşin aslı hücumda genişliği geçen sezon bıraktığın kalitede yapamayınca geri dönüp defansta alanı efektif daraltma şansın azalıyor.

MILNE DÖNEMİ GİBİ

- Beşiktaş ilk yarı boyunca çoğunlukla eski stil İngiliz takımları dolayısıyla Milne dönemi Beşiktaş gibi kenardan orta yağmuruyla hücum etti. Nadiren Talisca-Oğuzhan-Atiba merkezi geçen sezonki seri pas üçgenlerini denedi. Halbuki bunu merkezde daha çok ve efektif şekilde yapsalar, rakip savunmanın dengesini bozup kanattan bindirenleri daha etkili pozisyonlara sokabilirlerdi.

- Kanattakiler de çizgide top beklemek yerine topun olduğu merkeze yaklaşsalar Beşiktaş ilk yarıda ya tamamen kanattan ya da tamamen ortadan yarım porsiyon gol pozisyonu aramakla uğraşmaz, geçen sezonki çok boyutlu total hücum planıyla verimli hücumlar geliştirebilirdi.

- Beşiktaş, 2. yarıya taraftarın kademeye girmesiyle daha coşkulu başlasa da hücum planı yine tek boyutluydu: Orta, kafa, gol denemeleri ve yanılmaları.

- 2. gol ise yine duran top, yine Atiba. Maçın kalanında Beşiktaş yine sadece duran toplarda şampiyonluk sezonlarındaki kadar etkili oldu. Durmayan toplarda ise ezbere ortalara devam etti. Beşiktaş ayrıldığından beri Sosa’yı ilk kez bir maçta bu kadar çok aradı!

MAÇIN ADAMI: ATİBA

- Galibiyet için her şeyi yaptı: Topla en çok buluşan, topu en olumlu kullanan, savunmanın tüm kusurlarını örten isim olmakla kalmadı, skora da 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.