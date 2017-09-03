1.SORU: Ukrayna maçını ilk yarıda mı kaybettik?
3 soru 3 cevap
3 Eylül 2017
Maçı ilk 11’imiz belli olduğunda kaybettik. Sadece cılız bir şut çektiğimiz ve rakip ceza alanında bir kez topla buluştuğumuz çok kötü bir ilk yarı oynadık. Ayrıca hakemler de kötüydü.
2.SORU: Fatih Terim olsa farklı olur muydu?
23 kişilik kadroda Dortmund’un stoperi Ömer yok, en iyi ön liberomuz Topal devşirme stoperde. Bundesliga’ya harika başlayan formunun zirvesindeki Nuri Şahin yok.
3.SORU: Sizce kalan maçlarda ne yapmalı?
Daha önceki maçlarda ne yapmadıysak onları yapmamız gerekiyor. Emre döndüyse yanına Oğuzhan tipi oyun geliştirecek pas futbolu oynayabilen bir isimle eşleştirmek gerek.