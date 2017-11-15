Yassıada'daki değişim

Fotoğraf, 1’inci derece doğal, tarihi ve 3’ncü derece arkeolojik sit alanı Yassıada’daki büyük değişimi gözler önüne seriyor. Otel, bungalov, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, dini tesis, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası, tekne yanaşma yeri yapılması planlanan Yassıada’da inşaatların büyük bölümünün bittiği görülüyor.



İnşaatın temel atma töreninde konuşan dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, “Arabuluculuk görüşmelerinin yapıldığı barış adasını, müze ve kongre merkezine dönüştüreceğiz. Yeşil alan bugünkünden fazla olacak” demişti.