Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yassıada'daki değişim

    Yassıada'daki değişim

    Hürriyet Haber
    15.11.2017 - 00:04 | Son Güncelleme:

    ESKİ Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılanıp idama mahkûm edildiği, ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ ilan edilen Yassıada’daki yapılaşmaya ilişkin son fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

    Fotoğraf, 1’inci derece doğal, tarihi ve 3’ncü derece arkeolojik sit alanı Yassıada’daki büyük değişimi gözler önüne seriyor. Otel, bungalov, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, dini tesis, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası, tekne yanaşma yeri yapılması planlanan Yassıada’da inşaatların büyük bölümünün bittiği görülüyor.

    İnşaatın temel atma töreninde konuşan dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, “Arabuluculuk görüşmelerinin yapıldığı barış adasını, müze ve kongre merkezine dönüştüreceğiz. Yeşil alan bugünkünden fazla olacak” demişti.

    Etiketler: yassıada inşaat , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri