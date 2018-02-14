Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

Yargıtay’ın kararına konu olay 2015’te Hatay’da yaşandı. Reyhanlı’da ikamet eden çift, kızları E.N.’nin 1 Kasım 1996’da doğduğu halde nüfusa hatalı olarak 1 Kasım 1998 olarak kaydedildiğini iddia ederek, doğum tarihinin düzeltilmesi istemiyle dava açtı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Reyhanlı 1. Hukuk Mahkemesi, E.N.’nin doğum tarihini 1 Kasım 1996 olarak düzeltti. E.N.’nin, 15 Ocak 1997 doğumlu kardeşi ile arasında 2 ay 14 günlük bir zaman farkı bulunduğunu fark eden Cumhuriyet Savcısı kararı temyiz etti.

Temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin gündemine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, “Doğum tarihinin düzeltilmesine karar verilen E.N. ile aynı anneden doğduğu anlaşılan kardeşi 15 Ocak 1997 doğumlu F.N.’nin arasında düzeltilen doğum tarihine göre 2 ay 14 günlük bir zaman farkı bulunmaktadır. Bir kadının bu süre içerisinde iki kez doğum yapmasının tıbben mümkün olmadığı açık olup, hâkim, nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken bu kayıtların diğerleri ile çelişki yaratmamasına özen göstermeli, böyle bir sonucu doğuracak kararlar vermemelidir” denildi.

ÇOCUKLARIN GERÇEK YAŞLARI ARAŞTIRILACAK

Bozma kararı sonrası mahkeme, çocukların gerçek yaşları için araştırma yapıp sonucuna göre yeni bir hüküm tesis edecek. Mahkeme karar aşamasında iki çocuk arasında makul bir yaş farkı gözetecek.