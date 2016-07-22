Hastaneye yetişemedi, arabada doğurdu

Anestezi uzmanı Dr. Mehmet Çelik, darbe girişiminin sabahında icapçı nöbetçi olarak çalıştığı hastaneye çağrıldı. Ataşehir’deki evinden çıkan Dr. Çelik, Şişli’deki hastanesine gitmek için yola çıktı. Trafik yoğunluğu sebebiyle önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçmek istedi. Daha sonra Marmaray’ı deneyen Dr. Çelik buradaki yoğunluk nedeniyle “Herhalde geçemeyeceğim, eve döneyim” diye düşünürken Boğaziçi Köprüsü’nün açıldığını öğrendi. Ancak Altunizade kavşağı yakınlarında ilerlemeye çalışırken trafik tamamen durdu. Bu esnada önünde bir hareketlilik olduğunu gördü. Aracını olduğu yere bırakarak karışıklığın olduğu taksiye doğru koştu. Taksi içerisinde doğum yapan bir kadın gören Dr. Çelik, kendisinin doktor olduğunu söyleyerek doğum yapan kadına yardımcı olmaya çalıştı.

Dr. Mehmet Çelik

DOĞUMU YAPTI, ARABASINA DÖNDÜ

Uzmanlığı kadın doğum olmadığı için kısa süre içinde bebeğin ellerine doğmasına kendi de şaşıran Dr. Çelik o anları şöyle anlattı: “Olay yerine vardığımda bir baktım takside bir kadın sırtüstü yatıyor, bebek geliyor. Çok heyecanlandım. Göbeğini iki yerden gazlı bezle bağladım. Muhtemelen ilkyardım çantasından çıkan bir bisturi uzattı bir vatandaş. Onunla kestim göbeği ve kendi üzerine düğümledim. Bebeği pışpışladım, hemen ağladı, ayaklarını kontrol ettim, uzatılan bir bezle ağzını temizledim, kalp atışlarını kontrol ettim, gayet iyiydi. Annesinin göğsüne yatırdık yavruyu. Sonra anneye tekrar ıkınmasını söyleyip plasentayı çıkardım. Vajinaya tampon niyetine gazlı bezler yerleştirdim. ‘Anne de bebek de gayet iyi, hastaneye gidin hemen’ deyip arabama döndüm. Olay boyunca sakin kalmaya çalışsam da inanılmaz bir heyecan yaşadım, dakikalar sonra bile elim ayağım hâlâ titriyordu.”

FİLMİ ABARTILI BULDU, KENDİ BAŞINA GELDİ

Dr. Çelik, herkesin kendisine bebeğin cinsiyetini sorduğunu ama heyecandan bakmanın aklına bile gelmediğini söyledi: “Bilmiyorum! Bir anda olup bitti her şey ve böylesi bir korkunç günden hayatımın belki de en unutulmaz mesleki anısı çıktı. ‘Film gibi’ diyor pek çok arkadaşım. İtiraf ediyorum, ‘Babam ve Oğlum’ filmini seyrederken, kadının darbe günü yolda doğum yapmasına burun kıvırıp ‘Daha neler’ demiştim.

“Burun kıvırdığım olay başka bir darbe sabahı aynen başıma geldi! Hayat mı garip yoksa yaşadığımız ülke mi!” Bebeğin cinsiyetinin ne olduğu da yine bir başka tesadüfle ortaya çıktı. Dr. Çelik, yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştı. Olay o kadar mucizeviydi ki birden binlerce insan beğendi, yüzlerce kişi paylaştı. Doğumun gerçekleştiği taksinin kadın şoförü Reyhan Soylu, Facebook paylaşımını görmüştü ve doktora ulaşmayı başarmıştı: Bebek bir kızdı.