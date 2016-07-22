Darbe girişiminin en kritik noktaları
En sıcak gecede yurdun tamamında çatışma ve direniş vardı. Ankara ve Diyarbakır’dan F-16’lar havalandı, darbeye katılmayı kabul etmeyen komutanlar rehin alındı, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, MİT ve Özel Harekât Daire Başkanlığı başta olmak üzere pek çok nokta darbecilerin saldırısına uğradı. 15 Temmuz’un kritik noktalarını hatırlıyoruz.
** Ankara Akıncı Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16’lar darbenin hava ayağıydı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın da rehin tutulduğu Akıncı Üssü, Eskişehir’den kalkan uçaklarca vuruldu.
Özel Harekat Daire Başkanlığı saldırıya uğradı.
** Her şey Boğaz Köprüsü’nün askerler tarafından kapatıldığı haberiyle başladı. Uzun süre ne olduğu anlaşılamayan durumu televizyonlara bağlanan Binali Yıldırım açıkladı: “Bir kalkışma var.”
İlk yayılan haber Boğaz Köprüsü’nün asker tarafından kapatıldığıydı.
** Bir grup asker TRT binasına girdi ve spiker Tijen Karaş’a “TSK’nın ülke yönetimine bütünüyle el koyduğu” şeklinde ifadelerin yer aldığı bir bildiri okuttular. Okunan bildiride “Yurtta Sulh Konseyi” ifadesi kullanılmıştı. Halkın TRT’den askerleri çıkarmasının ardından Karaş, “Meslek hayatımın en zor yayınıydı” dedi.
Kısa süreli ele geçirilen TRT’de darbe bildirisi okundu.
** Darbecilerin en ağır saldırısını yaptığı Ankara Gölbaşı’nda yer alan Özel Harekât Daire Başkanlığı ve Polis Havacılık Daire Başkanlığı tam anlamıyla savaş alanına döndü. Saldırıda 42 kişi şehit oldu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin etrafı da saldırıya uğrayan yerler arasındaydı.
** Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de hedefti. Külliye çevresine sabah 06.30’da iki bomba atıldı. 5 kişi hayatını kaybetti.
Jandarma Genel Komutanlığı uzun süre darbecilerin kontrolündeydi.
** Jandarma Genel Komutanlığı darbecilerin merkezlerinden biriydi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonla vuruldu ve Özel Harekât tarafından ele geçirildi.
Yavuz Firkateyni, Donanma Komutanı’nın rehin alınmasına sahne oldu.
** Yavuz Firkateyni darbe girişiminin kilit noktalarından biriydi. Firkateyne çıkan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele komutan rehin alınarak kamaraya kilitlendi.
Malatya’da havalimanının sivil ekipleri pisti kamyonlarla kapatarak jetlerin havalanmasını engelledi.
** Malatya Erhaç’taki 7’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan ikinci dalga için kalkmak isteyen uçaklar Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekiplerinin araçlarını piste sokmasıyla havalanamadı.
Kuleli de darbe girişiminin kilit adreslerindendi.
** Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri “Kutlama var” denilerek okula çağrıldı. Silah verilen öğrenciler Çengelköy Karakolu’nu bastı. Öğrenciler girişimin bastırılmasının ardından tutuklandı.
TBMM, tarihinde ilk kez Türk jetleri tarafından vuruldu.
** Meclis’in F-16’larca bombalanması 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gecenin en çarpıcı anlarından biriydi. Milletvekilleri saldırı sırasında Meclis’te kalmaya devam etti.
Atatürk Havalimanı’nda darbeciler halkın şiddetli direnişi ile karşılaştı.
** Atatürk Havalimanı darbeye karşı direnişin en çok sonuç verdiği yerlerden biriydi. Darbecilerin ele geçirdiği havalimanı halkın da sert tepkisiyle hızlı bir şekilde geri alındı.
CNN Türk’e baskın yapan darbecilerle polis çatıştı.
** Darbecilerin TRT’den sonraki hedefi CNN Türk idi. Askerlerin girişiyle yayın durdu ama tamamen kesilmedi. Polisin müdahalesi ve gelen halkın yardımıyla darbeciler pes etmek zorunda kaldı.
Şırnak’ta darbeye teşebbüs eden 300’den fazla asker çatışma sonrası yakalandı.
** Şırnak’ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan ile 300’den fazla asker çatışma sonrası yakalandı.
Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklar polise ve halka ateş açtı.
** Kilit noktalardan biri elbette Genelkurmay Başkanlığı idi. Kapıyı tanklarla tutan darbeciler ile polis arasında sert çatışmalar yaşandı.
** MİT Müsteşarlığı’na helikopterle ateş açıldı. MİT mensupları binadan çıkarak karşılık verdi.
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