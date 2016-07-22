Canlı yayında ateş
Kızılay Küçükesat Şube Başkanlığı görevini yürüten Serhat Önder darbe girişiminin ilk saatlerinde ailesiyle Genelkurmay Başkanlığı önündeydi. Protesto eden sivil grubun içinde yaşananları Facebook hesabından canlı yayında paylaşan Önder’in son videosunda ateş sesi geliyor, ekran kararıyor.
Serhat Önder, Almanya’da doğup büyüdü. Orada birçok görevde bulunduktan sonra Türkiye’ye döndü. Kendisini Almanya’dan tanıyan Kızılay Ankara Şube Başkanı Ahmet İzanlıoğlu’nun teklifi üzerine bir yıldır Küçükesat Şube Başkanlığı yapıyordu.
Serhat Önder yaşananları anlık olarak Facebook’tan canlı yayınla paylaşıyordu. Saat 02.24’teki 1 dakikalık son yayınında Önder, “Şu an Kızılay’dayız. ‘Asker kışlaya’ diye tezahüratta bulunanlar var” dedi.
15 Temmuz akşamı “Darbe gerçekleşmesin diye uğraşacağız, kendimizi göstereceğiz” diyerek eşi ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne gitti. Burada yaşananları kızı Hilal Önder anlatıyor: “Her şey aniden gelişti. Babamın telefonunun şarjı bitmek üzereydi, bize ‘Beni burada bekleyin’ dedi ve gitti. Bomba patlayınca kendimizi yere attık. Sonra annem kardeşimle benim kolumdan tutup koştu. Kendimizi zor kurtardık kurşunların içinden. Babama ulaşmaya çalıştık. Yanımızdan arabalar geçiyordu, ‘Yaralılar var’ diyorlardı.”
Serhat Önder
Önder’in, jet sesinden korkan oğluna son sözü “Korkma oğlum” oldu. Kimliğini düşüren ve telefonları cevap vermeyen Serhat Önder’i bulmak için hastaneleri aradılar ve sonunda acı gerçekle karşılaştılar: “Hastaneye isimsiz gelenlerin morgda olduğunu söylediler. Her morg kapağını açtığımızda ‘Allahım bu acıları kimselere yaşatma, bize de yaşatma’ diye dua ediyorduk. Son kapağı açtığımızda yüzünü gördük. Helikopterden atılan bombanın şarapnel parçalarıyla şehit olmuş.”
FACEBOOK’TA SON YAYIN
Serhat Önder yaşananları anlık olarak Facebook’tan canlı yayınla paylaşıyordu. Saat 02.24’teki 1 dakikalık son yayınında Önder, “Şu an Kızılay’dayız. ‘Asker kışlaya’ diye tezahüratta bulunanlar var.
“Müthiş bir protesto var. Halk galeyana geldi. Genelkurmay Başkanlığı’na girmek istiyor” diyor.
Önder’in arkasından önce “Yapmayın” diyen bir ses geliyor. Ardından duyulan silah sesleri sonrasında görüntü kararıyor...
Önder için Türk Kızılay’ı Genel Merkezi önünde tören düzenlendi. Cenaze töreninin ardından şehit Önder’in cenazesi, Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Bakırlı Köyü’nde toprağa verildi.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık törende yaptığı konuşmada, “Türk milleti yaklaşık 150 yıldır on binlerce şehit verdi ama canımız bugünkü kadar acımamıştı. Önder, çocuklarıyla beraber kurşunlara göğsünü siper ederken, Türk milletinin geleceği, onuru, izzeti, özgürlüğü için can emanetini teslim etti” dedi.
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