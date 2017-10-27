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    Yas evinde ölünün göğsü inip kalkmaya başladı!

    hurriyet.com.tr
    27.10.2017 - 14:34 | Son Güncelleme:

    Peru'da bir aile, hayatını kaybeden oğullarının göğsünün inip kalktığını görünce hastaneye götürdü. Ancak gerçek farklı çıktı...

    Peru'da bir cenaze töreninde aile yas tutarken tabut bir anda açıldı ve ölen kişinin aslında yaşadığı ortaya çıktı.

    28 yaşındaki adam kök kanal operasyonu geçirdikten sonra hayatını kaybetti. Tingo Maria şehrinde ailesi tarafından uğurlanan adam geleneklere uygun bir şekilde gömülecekti. Ancak o sırada aile cansız bedenin göğsünün inip kalktığını fark etti.

    Doktorların öldü dediği oğulları yaşıyordu. Hayat belirtileri bulunan adam için derhal sağlık ekipleri çağrıldı. Doktorlar Doroteo'nun yaşam belirtileri gösterdiğini doğruladı.

    Tabuttan çıkartılan Doroteo hastaneye kaldırıldı. Ancak buradaki doktorlar genç adamın öldüğünü söyledi.  Doktorlar adamın göğsünün inip kalkmasını ölümden sonra has hareketlerinde görülen bazı titremeler olarak açıkladı.

    Etiketler: Ölüm
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