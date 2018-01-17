Yargıtay’dan ilk Balyoz tazminatı

Kelleci, 28 Şubat 2010’da Jandarma Kurmay Yarbay olarak görev yaptığı dönemde Balyoz soruşturmasında tutuklandı. ‘Fatih Camii’ni bombalamayı planlayan’ ekip içinde olduğu iddia edildi. 3 yıl 5 ay 15 gün tutuklu kaldı. Balyoz davasının FETÖ’nün kumpaslarından biri olduğunun ortaya çıkması ile beraat etti. Mesleğine geri döndü. 15 Temmuz sonrası önce Antalya İl Jandarma Komutanlığı ardından da Aydın İl Jandarma Komutanlığı görevine geri getirildi.

EMSAL KARAR OLACAK

Kelleci, Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi’ne maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, Kelleci’ye 830 bin lira maddi 237 bin lira manevi tazminat ödenmesini hükmetti. Ancak Yargıtay bu kararı, meblağı yüksek bularak bozdu ve dosyayı yerel mahkemeye tekrar gönderdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi bu sefer 250 bin manevi 17 bin lira da maddi olmak üzere toplam 267 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararı onadı. Bu karar, Balyoz davası mağdurlarının Yargıtay’ca onanan ilk kararı oldu. Kelleci’ye ödenecek miktarın yasal faiziyle 530 bin lira olacağı belirtildi. Kelleci’nin avukatı Mahir Işıkay, “Tazminat yeterli değil. AYM’ye bireysel başvuru hakkımızı kullanmayı düşünüyoruz. Ancak Yargıtay’ın kararı yerel mahkemelerin verdiği bu komik rakamların bozulması ve telafisi için önemli bir emsal oluşturacaktır” dedi.