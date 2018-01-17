Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yargıtay’dan ilk Balyoz tazminatı

    Yargıtay’dan ilk Balyoz tazminatı

    Toygun ATİLLA - İSTANBUL
    17.01.2018 - 21:16 | Son Güncelleme:

    Yargıtay, Balyoz davasında 3 yıl 5 ay 15 gün hapis yattıktan sonra beraat eden Jandarma Kurmay Albay Yusuf Kelleci’ye 250 bin lira manevi 17 bin lira da maddi olmak üzere toplam 267 bin lira tazminat ödenmesini onadı. Bu karar, Balyoz davasında tutuklanan ve ardından beraat edenler hakkında Yargıtay’ın ilk onama kararı oldu.

    Kelleci, 28 Şubat 2010’da Jandarma Kurmay Yarbay olarak görev yaptığı dönemde Balyoz soruşturmasında tutuklandı. ‘Fatih Camii’ni bombalamayı planlayan’ ekip içinde olduğu iddia edildi. 3 yıl 5 ay 15 gün tutuklu kaldı. Balyoz davasının FETÖ’nün kumpaslarından biri olduğunun ortaya çıkması ile beraat etti. Mesleğine geri döndü. 15 Temmuz sonrası önce Antalya İl Jandarma Komutanlığı ardından da Aydın İl Jandarma Komutanlığı görevine geri getirildi.

    EMSAL KARAR OLACAK

    Kelleci, Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi’ne maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, Kelleci’ye 830 bin lira maddi 237 bin lira manevi tazminat ödenmesini hükmetti. Ancak Yargıtay bu kararı, meblağı yüksek bularak bozdu ve dosyayı yerel mahkemeye tekrar gönderdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi bu sefer 250 bin manevi 17 bin lira da maddi olmak üzere toplam 267 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararı onadı. Bu karar, Balyoz davası mağdurlarının Yargıtay’ca onanan ilk kararı oldu. Kelleci’ye ödenecek miktarın yasal faiziyle 530 bin lira olacağı belirtildi. Kelleci’nin avukatı Mahir Işıkay, “Tazminat yeterli değil. AYM’ye bireysel başvuru hakkımızı kullanmayı düşünüyoruz. Ancak Yargıtay’ın kararı yerel mahkemelerin verdiği bu komik rakamların bozulması ve telafisi için önemli bir emsal oluşturacaktır” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , dava
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri