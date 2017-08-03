Yargıtay kararı: Bilinçli taksirle öldürme

Esenyurt davasına bakan Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 4 sanığa 10’ar, 2 sanığa 6’şar, 1 sanığa da 5 yıl hapis cezası vermişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise kısmen bozma ve onama yoluna gitti. Bozma kararında, asıl şirket Kayı İnşaat ile taşeron Kaldem İnşaat arasında yapılan sözleşmeye göre “uyarılara rağmen önlem alınmaması halinde sözleşmenin feshedilebileceği” hatırlatıldı. Kayı’nın 22 Ekim 2011’de Kaldem’in sahibi Mehmet Altun’un eksikliklerin giderilmesi yönünde uyarıldığı, buna rağmen fesih yoluna başvurulmadığı belirtildi. Bu nedenle feshe yetkisi bulunanlara dava açılması ve bu davayla birleştirilmesi istendi. Ayrıca, Miratek adlı denetim firmasına bağlı iş güvenlik uzmanı Ömer Faruk Gülmez’in 7 toplantıda eksiklikleri sıraladığı ancak işi durdurmaya gidilmediği vurgulandı. Miratek’in adına iş güvenliğinin sağlanması ve işin durdurulması noktasında yetki sahibi olan kişi ya da kişilere dava açılması talep edildi. İş Güvenlik Uzmanı Nuri Şener Tığlı’nın da yargılanması gerektiği ifade edildi.