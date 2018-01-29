Yarbay Ali Tatar'ı intihara götüren süreç mercek altında... O hakim ve savcılar inceleniyor

5 Aralık 2009’da “Amirallere Suikast” soruşturması kapsamında tutuklanan ve 10 gün sonra tahliye edilen Yarbay Ali Tatar hakkında 3 gün sonra tekrar tutuklama kararı çıkarılmıştı. Tekrar cezaevine girmek istemeyen Tatar, bir veda mektubu bırakarak intihar etti. Ali Tatar’ın intiharından sonra Amirallere Suikast davası, Poyrazköy Davası ile birleştirildi ve 5 yıl yapılan yargılamanın sonunda tüm sanıklar haklarındaki suçlamalardan beraat etti

Ali Tatar’ın ifadesini alan ve tutuklanmasını isteyen dönemin özel yetkili savcısı Süleyman Pehlivan ve tutuklama kararına imza atan Hakim Davut Bedir şu anda FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklu. Ancak önceki gün Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkan Süleyman Pehlivan’ın yargılandığı davaya Ali Tatar’ın ailesinin katılma talebi “Suçtan zarar görmedikleri” gerekçesiyle kabul edilmedi.

“DELİL OLMADAN HAKSIZ YERE TUTUKLANDI”

Kamuoyunda tepki çeken bu karardan sonra Hakim ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Ali Tatar hakkında haksız yere tutuklama kararı verildiğine ilişkin bir soruşturması olduğu ortaya çıktı. 'Amirallere Suikast' davasının soruşturma aşamasında kapatılan özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin delil olmadan, haksız yere tutuklama kararı verdiği belirtilen soruşturma yazısında incelemelerin devam ettiği belirtildi.

TAHLİYEDEN BİR GÜN SONRA SAVCIDAN İTİRAZ

Ali Tatar ilk olarak 5 Aralık 2009 tarihinde gözaltına alındı ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla tutuklandı. 10 gün tutuklu kaldıktan sonra avukatlarının yaptığı itiraz sonrası tahliye edildi. Ancak ertesi gün Tatar’ı tutuklamaya sevk eden savcı Süleyman Pehlivan tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti oy çokluğu ile yeniden tutuklama kararı aldı. Tutuklama kararına itiraz eden üye Hakim Oktay Açar, muhalefet şerhinde “Şüpheli Ali Tatar’ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamı ve mevcut delil durumu dikkate alınarak mahkememiz nöbetçi hakimliğince verilen tahliye kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun yakalama emri çıkartılması yönündeki görüşüne katılmıyorum” İfadelerini kullanmıştı.