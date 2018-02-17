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    Yaralı eşini ağlama sesini duyunca dönüp öldürmüş

    Tolga YANIK/DHA
    17.02.2018 - 22:19 | Son Güncelleme:

    Konya'nın Kadınhanı ilçesinde boşanma davası süren 2 çocuğunun annesi Cennet Ayhan ile kayınpederi Hacı İbrahim Aka'yı tüfekle öldüren Hüseyin Ayhan'ın işlediği cinayetlerin ayrıntıları belli oldu.

    Kamyon şoförü Hüseyin Ayhan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşayan boşanma aşamasındaki eşi Cennet Ayhan ile görüşmek için 12 Ağustos 2016’da kayınpederinin evine gitti.

    Ancak Cennet Ayhan ve ailesi, mahkemece uzaklaştırma kararı bulunan Ayhan'ın görüşme isteğini geri çevirdi. Ayhan, Hacı İbrahim Aka’yı arkasından tüfekle ateş ederek öldürdü. Silah seslerini duyup dışarı çıkan Cennet Ayhan’a da ateş etti.

    Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hem eşini hem de kızını kaybeden Fatma Aka, “Hüseyin Ayhan, eşimi öldürdükten sonra kızım Cennet'i vurdu. Babasının cesedi başında ‘Baba baba ne olur uyan’ diye ağlayan kızımın ölmediğini fark edince geri dönüp birkaç kez ateş ederek öldürdü” dedi.

    Ayhan için 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen dava ertelendi. 

    Etiketler: Cinayet , Kadın cinayetleri , gazetehaberleri , son dakika
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