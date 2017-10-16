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Yapı Kredi'nin sistemi çöktü, gelen mesaj şaşkınlık yarattı

Hürriyet Haber
16.10.2017 - 20:00 | Son Güncelleme:

Yapı Kredi Bankası`nın internet sitesi çöktü, mobil uygulamalara gönderilen şifre bildirimi şaşkınlık yarattı. Yapı Kredi yetkilileri bahsi geçen mesajın deneme mesajı olarak gönderildiğini ve müşterilerin mesaj üzerine yoğun bir şekilde sisteme girmesiyle sistemin kitlendiği ve sorunun kısa sürede çözüldüğü açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Yapı Kredi Bankası'nın internet sitesi çöktü. Bankanın sitesin erişim bir müddet erişim sağlanamadı.

GELEN UYARI MESAJI ŞAŞKINLIK YARATTI: GOKAY425

Erişim kesintisi ardından site yeniden ulaşıldığında ise bankadan sitenin güncellendiğine dair aşağıdaki mesaj yer aldı:

"Size daha iyi hizmet verebilmek için web sitemizde güncelleme çalışması yapıyoruz. Bu süre dahilinde sağ üst köşede bulunan İnternet Şubesi menüsünden dilediğiniz zaman Bireysel ya da Kurumsal İnternet Şubesi'ne giriş yapabilir veya İnternet Şubesi şifresi alabilirsiniz."

Mobil kullanıcılara ise "gokay425" içerikli bir bildirim geldi.

Yapı Kredinin sistemi çöktü, gelen mesaj şaşkınlık yarattı

BANKADAN AÇIKLAMA 

Yapı Kredi yetkilileri bahsi geçen mesajın deneme mesajı olarak gönderildiğini ve müşterilerin mesaj üzerine yoğun bir şekilde sisteme girmesiyle sistemin kitlendiği ve sorunun kısa sürede çözüldüğü açıklamasında bulundu.

 

 

 

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Etiketler: banka
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