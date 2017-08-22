'Yangını göktaşı çıkardı'

İhbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri bölgede söndürme çalışması yaptı. Bölgeye 5 itfaiye aracı gönderildi. Yangın, büyümeden söndürüldü. Köylüler, bölgeye göktaşı düştüğünü, yangının bu nedenle başladığını öne sürdü.



Arpaseki Muhtarı Ergün Şahan, düşen cismin ışıklı bir cisim olduğunu hatta komşu mahalle olan Aziziye Mahallesi’nden de görüldüğünü iddia etti. Yangın yerine yakın oturan İsmail Süren, “Düşen cisim yuvarlak bir şeydi. Ses yoktu, etrafına ışık saçıp, derenin içine düştü” dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıldığını belirtti.