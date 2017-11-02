Yangına çok sinirlendi: 'İblisler...'

Datça ilçesine bağlı Kızlan Mahallesi Harnupluk mevkisi ile 1 kilometre uzağında bulunan Gökova Körfezi Gereme Koyu Dalyan piknik alanında saat 16.00 sıralarında aynı anda orman yangını çıktı.

Yaşanan bu orman yangınının ardından bir paylaşımda bulunan oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, yaşananların kasıtlı olduğunu söyleyerek, yangını çıkaranların yangın sezonunun bitiş tarihi olan 31 Ekim'i bilerek seçtiklerini çünkü bu tarihten sonra bölgeden yangın helikopterlerinin gittiğini yazdı.

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