Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yangına çok sinirlendi: 'İblisler...'

    Yangına çok sinirlendi: 'İblisler...'

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 13:59 | Son Güncelleme:

    Şevval Sam, Datça'da gerçekleşen orman yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Datça ilçesine bağlı Kızlan Mahallesi Harnupluk mevkisi ile 1 kilometre uzağında bulunan Gökova Körfezi Gereme Koyu Dalyan piknik alanında saat 16.00 sıralarında aynı anda orman yangını çıktı.

    Yangına çok sinirlendi: İblisler...

    Yaşanan bu orman yangınının ardından bir paylaşımda bulunan oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, yaşananların kasıtlı olduğunu söyleyerek, yangını çıkaranların yangın sezonunun bitiş tarihi olan 31 Ekim'i bilerek seçtiklerini çünkü bu tarihten sonra bölgeden yangın helikopterlerinin gittiğini yazdı. 

    Yangına çok sinirlendi: İblisler...

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri