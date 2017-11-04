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    'Yan baktın' cinayetinde flaş gelişme

    Ali AKSOYER (DHA)
    04.11.2017 - 10:11 | Son Güncelleme:

    Kağıthane'de 'yan baktın' kavgası sonucu Ercan Bağra (23)'yı tabancayla vurarak öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

    Kağıthane, Osmangazi Caddesi üzerinde 16 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen olayda Ercan Bağra adlı genç sokakta ağır yaralı olarak bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Cerrahpaşa Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ercan Bağra bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda polis önce şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Araştırma sonucu otomobilin kiralık olduğu tespit edilirken, aracı kiralayanların peşine düşüldü. Yapılan çalışmalar sonucu olayın meydana geldiği gecede araçta bulunan ve olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Furkan D.(24), Üveys G.(24) ve Şahin Ç.(18) önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Polis soruşturması sonucunda 3 kişinin, yolda yürüyen Ercan Bağra ile "yan baktın" kavgası sonucu önce kavga ettikleri ardından tabancayla vurarak öldürdükleri tespit edildi.  Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerin Ercan Bağra'yı öldüren kişi olarak birbirlerini suçladıkları öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: yakalandı
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