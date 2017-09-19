Yalaza nedir? Yalaza sözlükte ne demek?

Yalazanın sözcük anlamı Türk Dil Kurumu’nun (TDK) resmi sitesinde ‘alev’ olarak geçmektedir. ‘Taraklı'da Yalaza Kültürü Kitabı ‘nda derinlemesine incelenen ve ayrıntıları anlatılan yalazanın Taraklı’da özel bir anlamı olduğu görülüyor. Bölge halkı arasında sıklıkla kullanılan yalaza, sohbetlerde insanları eğlendirmek amacıyla anlatılan abartılı öykülere deniyor. Özellikle ülke gündemini meşgul eden asparagas haberleri nitelemede kullanılıyor.

Taraklı’da eskiden tüm köylüler bir araya gelir ve belirledikleri bir köylüye büyük bir organizasyon ile şaka hazırlarlarmış. Bu şaka her ne kadar şaka zede için komik olmasının yanı sıra korku dolu olsa da Taraklı köylüleri için eğlence anlamına gelmekteymiş. Yalaza çoğunlukla eğlencelidir, güldürür; ama her zaman değil. Kabahati olanların cezası yalazayla kesilir ve uyarılması gerekenlere ince ayar yine yalazayla verilir.