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    'Yakışıklılardan subay seçiyorduk'

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 10:49Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 12:11

    FETÖ’nün Kara Kuvvetler Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında “Serhat” kod adını kullanan M.S.K.'dan itiraf: 'Her subayın kod adı, gerçek adı ve kendisine verilen sayısal numarası bulunuyor. Örgüt, bilinçaltına hükmetmek için Osmanlı tarihi vurgusu yapıyor. Askeri öğrenci alımlarında yakışıklı olmasına önem veriliyor, zeki olmasa da sınav soruları verilerek bu kişilere sınav kazandırılıyor.'

    Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından FETÖ’nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına ilişkin 71 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün TSK yapılanmasıyla ilgili önemli itiraflar yer aldı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Örgütte “öğretmen” diye tabir edilen ve 3 ila 5’şer kişilik subaylardan sorumlu olan abi konumundaki M.S.K., FETÖ’cü subayların TSK’da nasıl gizlendiğini anlattı. M.S.K. şunları söyledi: "Emir subayının 2 telefonu olur. Hat kontörlü olup açık bulunur, ancak hiçbir zaman yerinden oynatılmaz. Emir subayıyla da bu telefonla görüşülü

    ÖZEL EVLER

    Askeri öğrenciler (her rütbede askeri personel için kullanılan örgüt içi terim) için özel evler kiralanmaktadır. Bu evlerde örgüte ait kitap ve gazete bulunmaz. İçinde televizyon olan normal ev görüntüsü verilmektedir.

    LOJMAN YASAĞI

    Subayların (emir subayları hariç) lojmanda oturmasına izin verilmez, kiralık evde otururlar. Oturdukları apartmanda güvenlik kamerası olmamasına dikkat edilir. Subaylardan sorumlu olanlar da kiralık evde otururlar. Komşulara dikkat edilir, ne iş yaptıkları bilinir. Subaylar, öğretmenin evine giderek görüşür.

    CUMAYA GİDİLMEZ

    Gizlilik ön plandadır. Namaz cem veya ima yolu ile kılınır, Cumalara gidilmez, içki gerektiğinde içilebilir. Ancak fuhuşa müsaade edilmez (Çok gerekirse edilebilir). Nedeni ordu içinde fuhuşun iyi görülmemesi. (Ahlaki durumu gerekçe gösterilerek, çok sayıda subay TSK’dan ihraç edilmişti.) Örgüt mensubu kadınlar, askeri kurumlara erkeklerin bozulmaması için sokulurdu.

    SUBAYLARA NUMARALANDIRMA

    Her subayın kod adı, gerçek adı ve kendisine verilen sayısal numarası vardır. Bunlar düzenli tutulur. Sonra kod adı ve gerçek ismi listeden çıkar. Sadece sayısal numaralar kullanılır. Bu numaralar 9-10 hane olabilir.

    OSMANLI MOTİVESİ

    Cemaat ( FETÖ) içinde insanların bilinç altına hükmedip, onları motive etme amaçlı Osmanlı, Bediüzzaman ve Fethullah Gülen şeklinde sıralama yapılır. Osmanlı’nın bu topraklarda yıkıldığı ve tekrar bu topraklarda dirileceği, bayrağın tekrar bu topraklarda dalgalanacağı vurgusu yapılırdı. Askeri öğrenci alımlarında yakışıklı olması önemlidir. Bu kişilere zeki olmasa da sınav soruları verilerek kazandırılır.

    ŞİFRELİ FLASH BELLEK

    Subay tarafından getirilen evrak tarandıktan sonra kâğıt kıyma makinesinde kıyılır. Ozon ile hamur haline getirilir ve tuvalete atılır. Taranan belgeler flash bellek ile öğretmen tarafından alınır ve taşıyıcıya ya da müdür yardımcısına (öğretmenlerin üzerinde bulunan kişi) verilir. Flash bellekler şifrelidir, şifre yanlış girildiğinde bilgiler silinir, yani kendisini imha eder.

    EVRAK ÇIKARMAK KOLAY

    Komutanlık karargâhından evrak çıkarmak kolaydır. Çünkü içeri girerken herkes detaylı aranır ama dışarı çıkarken arama yoktur, istenilen evrak çıkartılabilir."

     

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    Etiketler: FETÖ , mahrem imamlar , iddianame
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