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    ‘Ya başını aç, ya da salondan çık’ dedi ve...

    AA
    18.01.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:

    İtalyan basınına yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Bologna kentindeki Bölge İdare Mahkemesi’nde bir duruşmaya giren Fas doğumlu stajyer avukat Esma Belfakir, başörtüsü taktığı gerekçesiyle hakim tarafından mahkeme salonundan çıkarıldı.

    HAKİM Giancarlo Mozzarelli, duruşmaya gelen 25 yaşındaki Belfakir’den başını açmasını ya da salondan ayrılmasını istedi. Başörtüsünü çıkarmayı reddeden Esma Belfakir, mahkeme salonundan ayrıldı. 

    İtalyan AGI Ajansına konuşan Belfakir, “Daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti. Bugüne kadar onlarca duruşmaya katıldım Bölge İdare Mahkemesi’nde, hatta Danıştay’da bile kimse başörtümü çıkarmamı istemedi. Gerekçe güvenlikse, başörtüsü yüzümü kapatmıyor yani kesinlikle tanınabilir durumdayım” dedi.
    Hakimin hukuk adına değil kültür adına konuştuğunu belirten Esma Belfakir, hakimin, salondan çıktığı esnada, “Bu kültürümüze ve geleneklerimize saygıyla alakalı” dedi.

    HAKİME BÜYÜK TEPKİ
    İtalyan ANSA Ajansının haberine göre ise Bologna İslam Topluluğu Koordinatörü Yasin Lafram, mahkeme salonunda başörtüsünü yasaklayan herhangi bir yasa bulunmadığını ve hakimin ‘keyfi’ bir tutum sergilediğini bildirdi.
    Genç İtalyan Avukatlar Derneği de hakimin hareketini ‘kabul edilemez ve anayasal ilkelere aykırı’ olarak niteleyerek, genç stajyerle dayanışma sergiledi.
    Sosyal medyada da büyük tepki çeken olayda, Belfakir’e hem İtalyan hem de Türk kamuoyundan destek geldi.
    Bazı sosyal medya kullanıcıları, 2018 yılında hala göçmenlere, farklı kültür ve inançlara saygı gösterilmemesini eleştirirken, bir kısmı da ‘bu durumda rahibelerin de salona alınmaması gerektiğini’ söyledi.

    Etiketler: başörtülü avukat , İtalya
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